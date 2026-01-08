UDARNA VEST IZ AMERIKE: Senat usvojio rezoluciju kojom se zabranjuje učešće američke vojske u Venecueli
AMERIČKI Senat je, većinom glasova, usvojio rezoluciju kojom se zabranjuje učešće američkih oružanih snaga u mogućim vojnim akcijama protiv Venecuele bez odobrenja Kongresa.
Inicijativu, koju su pokrenule demokrate Čak Šumer, Tim Kejn i Adam Šif i republikanac Rend Pol, podržalo je 52 senatora, dok je 47 glasalo protiv.
Rezolucija koja je u Senatu podneta početkom decembra nalaže američkom predsedniku Donaldu Trampu da obustavi upotrebu američke vojske za vođenje vojnih operacija na teritoriji Venecuele ili protiv nje, osim ako takva dejstva ne budu posledica formalne objave rata ili odobrena posebnim ovlašćenjem Kongresa za upotrebu vojne sile.
Osim Ustava, Zakon o ratnim ovlašćenjima iz 1973. godine obavezuje predsednika SAD da obavesti Kongres o početku vojnih dejstava, ali u praksi su američki lideri više puta ignorisali ovaj zahtev, uključujući i tokom vojnih kampanja u Vijetnamu, Iraku i Avganistanu.
Sjedinjene Američke Države su 3. januara izvele napad na Venecuelu, zarobivši predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores i isporučivši ih u Njujork. Američki predsednik Donald Tramp objavio je da će se Maduro i Flores biti izvedeni pred sud zbog, između ostalog, navodne umešanosti u narkoterorizam i predstavljanja pretnje Sjedinjenim Američkim Državama. Maduro i njegova supruga su se na prvom ročištu u Njujorku izjasnili da nisu krivi po optužbama.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
PUTINOV SPECIJALAC: Gotovo je sa Grenlandom, neka se spremi Kanada?
SJEDINjENE Američke Države su već odlučile o sudbini Grenlanda, da li je na redu Kanada, zapitao se Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsednika Vladimir Putina za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom.
06. 01. 2026. u 12:49
BRITANCI TVRDE: Ovo je Trampov plan za Grenland, pogledajte šta nudi američki predsednik
SJEDINjENE Američke Države žele da ponude Grenlandu sporazum o slobodnom pridruživanju, sličan onom koje Vašington ima sa pojedinim malim državama u Tihom okeanu, saznaje Ekonomist.
06. 01. 2026. u 14:39
KAKO IZGLEDA ŽIVOT U NAJHLADNIJEM MESTU NA SVETU? Selo u kojem se automobili ne gase, telefoni ne rade, a deca idu u školu na –50°C
PROSEČNA temperatura u gradu zimi pada na -58 stepeni Celzijusa...
07. 01. 2026. u 18:20
Komentari (0)