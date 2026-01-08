Svet

UDARNA VEST IZ AMERIKE: Senat usvojio rezoluciju kojom se zabranjuje učešće američke vojske u Venecueli

В.Н.

08. 01. 2026. u 18:44

AMERIČKI Senat je, većinom glasova, usvojio rezoluciju kojom se zabranjuje učešće američkih oružanih snaga u mogućim vojnim akcijama protiv Venecuele bez odobrenja Kongresa.

УДАРНА ВЕСТ ИЗ АМЕРИКЕ: Сенат усвојио резолуцију којом се забрањује учешће америчке војске у Венецуели

Foto: Printskrin Youtube/RafalCwiok

Inicijativu, koju su pokrenule demokrate Čak Šumer, Tim Kejn i Adam Šif i republikanac Rend Pol, podržalo je 52 senatora, dok je 47 glasalo protiv.

Nakon što bude otklonjena proceduralna barijera, tekst rezolucije može biti podnet kompletnom američkom Senatu na razmatranje i glasanje. Još nije poznato kada bi se to moglo dogoditi.

Rezolucija koja je u Senatu podneta početkom decembra nalaže američkom predsedniku Donaldu Trampu da obustavi upotrebu američke vojske za vođenje vojnih operacija na teritoriji Venecuele ili protiv nje, osim ako takva dejstva ne budu posledica formalne objave rata ili odobrena posebnim ovlašćenjem Kongresa za upotrebu vojne sile.

Prema Ustavu SAD, samo Kongres ima pravo da objavi rat.

Osim Ustava, Zakon o ratnim ovlašćenjima iz 1973. godine obavezuje predsednika SAD da obavesti Kongres o početku vojnih dejstava, ali u praksi su američki lideri više puta ignorisali ovaj zahtev, uključujući i tokom vojnih kampanja u Vijetnamu, Iraku i Avganistanu.

Sjedinjene Američke Države su 3. januara izvele napad na Venecuelu, zarobivši predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores i isporučivši ih u Njujork. Američki predsednik Donald Tramp objavio je da će se Maduro i Flores biti izvedeni pred sud zbog, između ostalog, navodne umešanosti u narkoterorizam i predstavljanja pretnje Sjedinjenim Američkim Državama. Maduro i njegova supruga su se na prvom ročištu u Njujorku izjasnili da nisu krivi po optužbama.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KO ĆE NA MEGDAN BARSI? Madridski velikani ukrštaju koplja u polufinalu Superkupa Španije!

KO ĆE NA MEGDAN BARSI? Madridski velikani ukrštaju koplja u polufinalu Superkupa Španije!