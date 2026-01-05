Svet

LICEMERNOM ZAPADU SVE SE VRAĆA: Analena, seti se Kosova

В.Н.

05. 01. 2026. u 21:07

ANALENU Berbok i Zelen, koji su odjednom vatreni branitelji međunarodnog prava u slučaju Venecuele, žestoko kritikuje Berliner cajtung u izvanrednom članku u kome analizira bombardovanje Jugoslavije i otimanje Kosova kao presedan za sva potonja kršenja Povelje UN i međunarodnog prava.

Foto: Tanjug/AP

 "Činjenica da upravo stranka koja je podržavala presedan uspostavljen na primeru Kosova sada upire prstom u druge pokazuje izvanrednu istorijsku amneziju. Trenutno negodovanje zbog Trampa možda jeste opravdano u suštini, ali je obojeno dubokom ironijom i otkriva političko licemerje bez premca."

Foto: Printscreen

