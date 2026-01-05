Svet

ZVANIČNIK STEJT DEPARTMENTA: SAD se pripremaju da ponovo otvore ambasadu u Venecueli

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 01. 2026. u 21:11

SJEDINjENE Američke Države se pripremaju da ponovo otvore svoju ambasadu u prestonici Venecuele Karakasu u slučaju da predsednik Donald Tramp bude želeo da se nastave diplomatske aktivnosti, kazao je danas neimenovani visoki zvaničnik Stejt departmenta.

Stejt department / Arhiva

-Kako je predsednik Tramp rekao, mi vršimo pripreme kako bi omogućili ponovno otvaranje ambasade, ukoliko on bude doneo takvu odluku, izjavio je zvaničnik za Rojters.

U međuvremenu, suđenje predsedniku Venecuele Nikolasu Maduru i njegovoj supruzi Siliji Flores počelo je ranije danas pred federalnim sudom u Njujorku po američkim optužbama za krijumčarenje droge i oružja, a oboje su se izjasnili da nisu krivi.

Američke snage zarobile su Madura i njegovu suprugu u vojnoj akciji koju su SAD izvele u subotu.

(Tanjug)

