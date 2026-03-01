Društvo

OŠTEĆENA AMBASADA SRBIJE U TEHERANU: Poznato da li ima povređenih

В.Н.

01. 03. 2026. u 10:19

U jutrošnjem bombardovanju Teherana oštećena je zgrada Ambasade Srbije u Iranu.

ОШТЕЋЕНА АМБАСАДА СРБИЈЕ У ТЕХЕРАНУ: Познато да ли има повређених

Foto: Novosti

Gađana je obližnja baza Basidža, a od siline udarca naneta je šteta i građevini u kojoj se nalazi srpska diplomatska misija.

U ovom napadu među osobljem ambasade nema povređenih.

