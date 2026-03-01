OŠTEĆENA AMBASADA SRBIJE U TEHERANU: Poznato da li ima povređenih

SRPSKA lista je saopštila da je Specijalna jedinica tzv. Kosovske policije jutros upala u selo Suvo Grlo u opštini Srbica i uhapsila petoro Srba zbog sumnje na navodne ratne zločine. Iz Srpske liste poručuju da je to samo nastavak prakse režima Aljbina Kurtija da bez validnih dokaza hapsi Srbe u cilju zastrašivanja i progona, zbog čega će, najavljuju, o hapšenjima razgovarati sa međunarodnim predstavnicima i zahtevati njihovo aktivno uključivanje u praćenje svih sudskih postupaka koji se vode protiv Srba.