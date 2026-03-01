OŠTEĆENA AMBASADA SRBIJE U TEHERANU: Poznato da li ima povređenih
U jutrošnjem bombardovanju Teherana oštećena je zgrada Ambasade Srbije u Iranu.
Gađana je obližnja baza Basidža, a od siline udarca naneta je šteta i građevini u kojoj se nalazi srpska diplomatska misija.
U ovom napadu među osobljem ambasade nema povređenih.
