(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) SNEG IZAZVAO LANČANI SUDAR: Ima poginulih u teškoj saobraćajnoj nesreći

04. 01. 2026. u 18:32

ČETIRI osobe su poginule, a tri su povređene u saobraćajnoj nesreći u Tatarstanu.

(УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО) СНЕГ ИЗАЗВАО ЛАНЧАНИ СУДАР: Има погинулих у тешкој саобраћајној несрећи

Foto: Printskrin REN TV

Nekoliko automobila sudarilo se na auto-putu.

Očevici objavljuju snimke sudara na društvenim mrežama.

