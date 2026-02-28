Politika

VUČIĆ O AGRESIJI NA IRAN: Predsednik Srbije otkrio šta Amerikanci žele

28. 02. 2026. u 11:34

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je za TV Informer da je ređao činjenice, a imao je i deo informacija, te je tako znao da će jutros biti napad na Iran.

- Ja ne mogu da govorim kao analitičar, pa da mašim, moram da govorim precizno i ozbiljno. Nije bilo neočekivano -  kazao je Vučić.

Kaže da ne misli da je počeo treći svetski rat.

- Mislim da je napad dugo pripreman i organizovan, a ogromna sila je prebačena u Ormuski i Persijski zaliv. SAD žele promenu režima u Iranu - kaže on.

Objasnio je da međunarodno pravo više ne postoji.

OKOSNICA AMERIČKOG NAPADA NA IRAN: Precizne rakete korišćenje tokom NATO agresije, gađani i srpski položaji tokom rata u Bosni - Zelenski ih
OKOSNICA AMERIČKOG NAPADA NA IRAN: Precizne rakete korišćenje tokom NATO agresije, gađani i srpski položaji tokom rata u Bosni - Zelenski ih

U AKTUELNOJ agresiji na Iran, rakete Tomahavk čine okosnicu američke vatrene moći sa mora. Prema procenama vojnih analitičara, prikupljena flota u regionu ima kapacitet da ispali preko 600 raketa Tomahavk u jednom talasu. Rakete su raspoređene na najmanje 13 do 17 ratnih brodova (uglavnom razaračima i krstaricama klase Arli Berk) i na nuklearnim podmornicama koje prate udarne grupe nosača aviona.

28. 02. 2026. u 11:14

