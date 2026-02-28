VUČIĆ O AGRESIJI NA IRAN: Predsednik Srbije otkrio šta Amerikanci žele
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je za TV Informer da je ređao činjenice, a imao je i deo informacija, te je tako znao da će jutros biti napad na Iran.
- Ja ne mogu da govorim kao analitičar, pa da mašim, moram da govorim precizno i ozbiljno. Nije bilo neočekivano - kazao je Vučić.
Kaže da ne misli da je počeo treći svetski rat.
- Mislim da je napad dugo pripreman i organizovan, a ogromna sila je prebačena u Ormuski i Persijski zaliv. SAD žele promenu režima u Iranu - kaže on.
Objasnio je da međunarodno pravo više ne postoji.
