LATINSKA AMERIKA SE TRESE: Kolumbija izvodi oklopne jedinice na granicu; Američke snage ostaju u vazduhu i na moru oko Venecuele (VIDEO)

SJEDINjENE Američke Države nastavljaju pojačano vazdušno i pomorsko vojno prisustvo u karipskom regionu nakon subotnje operacije u Venecueli, bez ikakvih naznaka smanjenja operativnog tempa. Kolumbija poslala 30.000 vojnika sa tenkovima i transporterima na granicu.

Prema lokalnim izveštajima i posmatračima u regionu, američki borbeni avioni i pomorska sredstva i dalje deluju u blizini venecuelanskih granica, dok se logistička i vazdušna aktivnost intenzivno nastavlja sa baza u okolnim zemljama.

Stanovnici Portorika, gde se nalazi jedno od ključnih operativnih čvorišta američke vojske u Karibima, prijavili su gotovo neprekidnu aktivnost borbenih aviona tokom celog dana. Prema više lokalnih izvora, avioni F-35 izvodili su višestruke nalete sa američkog aerodroma na ostrvu, dok su vojni transportni helikopteri nastavili da pristižu u bazu. Istovremeno, površinski brodovi američke mornarice primećeni su u obližnjim vodama, što potvrđuje nastavak pomorskog prisustva u regionu.

Posmatrači su takođe izvestili o patrolama američkih borbenih aviona duž prilaza venecuelanskom vazdušnom prostoru. Među letelicama koje su primećene nalaze se avioni F/A-18 i F-35, dok pomorsko praćenje ukazuje na stalnu aktivnost američkih ratnih brodova širom Kariba. Američki zvaničnici nisu objavili nikakvu odluku o smanjenju intenziteta operacija, niti su saopštili koliko dugo će ovakav nivo prisustva biti održavan.

DETALjI OPERACIJE „APSOLUTNA ODLUČNOST“

Na konferenciji za novinare održanoj ranije u subotu, general američkog vazduhoplovstva Den Kejn izneo je osnovne podatke o operaciji u Venecueli, nazvanoj „Apsolutna odlučnost“(Absolute Resolve). Prema njegovim rečima, u operaciji je učestvovalo oko 150 aviona koji su poleteli sa 20 baza širom zapadne hemisfere.

General Kejn je naveo da su snage za izvlačenje, koje su činili helikopteri i kopneni timovi, prišle kompleksu predsednika Venecuele Nikolasa Madura u 01:01 po istočnom vremenu, 3. januara. Cilj operacije, kako je rekao, bio je hapšenje Madura i njegove supruge. Ove snage su, prema njegovim rečima, delovale pod snažnim vazdušnim kišobranom koji je uključivao avione F-22, F-35, F/A-18, EA-18 i E-2, kao i bombardere B-1 i bespilotne sisteme.

Američka vojska nakon toga nije objavila dodatne informacije o daljem rasporedu snaga niti o trenutnim operativnim ciljevima u regionu. Takođe nije izdato zvanično saopštenje o planiranom trajanju vazdušnog i pomorskog prisustva oko Venecuele.

Karipski region je u ovom kontekstu funkcionisao kao ključno operativno područje za američke snage, dok je Portoriko imao ulogu glavnog logističkog i vazduhoplovnog čvorišta za podršku operaciji.

KOLUMBIJA POJAČAVA VOJNO PRISUSTVO NA GRANICI

Paralelno sa američkim vojnim aktivnostima, Kolumbija je rasporedila dodatne vojne jedinice (30.000 vojnika) na granicu sa Venecuelom. Kolumbijska vojska je u nedelju potvrdila da su trupe raspoređene na granični prelaz Paragvačon, u opštini Maikao, u departmanu La Gvahira (La Guajira).

U zvaničnom saopštenju Prve divizije Nacionalne armije navedeno je da jedinice Srednje konjičke grupe broj 10 (Grupo de Caballería Medio No. 10) sprovode stalne operacije u oblasti Paragvačona, jednog od ključnih kopnenih prelaza između Kolumbije i Venecuele. Raspoređivanje uključuje oklopne transportere LAV-3 na točkovima, postavljene duž glavnih saobraćajnica i u okolnim zonama.

-Vojnici Srednje konjičke grupe broj 10 održavaju stalno vojno prisustvo u okrugu Paragvačon, opština Maikao, jačajući teritorijalnu kontrolu i nadzor na graničnom prelazu između Kolumbije i Venecuele, saopštila je Prva divizija.

U nastavku se navodi da ove mere doprinose bezbednosti i stabilnosti lokalnog stanovništva, uz naglašavanje posvećenosti kolumbijske vojske zaštiti departmana La Gvahira i odbrani nacionalnog suvereniteta.

Objavljene fotografije prikazuju oklopne transportere LAV-3 raspoređene na javnim putevima, uz podršku pešadijskih jedinica koje sprovode bezbednosne patrole i kontrolne tačke. Sve aktivnosti su označene kao deo „Plana Ajakučo“, kolumbijske vojne inicijative usmerene na teritorijalnu kontrolu i stabilnost granica.

Prelaz Paragvačon predstavlja jedan od najvažnijih kopnenih pravaca između severne Kolumbije i Venecuele i decenijama je poznat kao tačka intenzivnih krijumčarskih aktivnosti, ilegalnih migracija i delovanja naoružanih grupa. Iako kolumbijska vojska rutinski sprovodi patrole u tom području, vidljivo raspoređivanje oklopnih vozila ukazuje na pojačane mere bezbednosti u trenutku rastućih regionalnih tenzija.

Kolumbija i Venecuela dele dugu i poroznu granicu, čiji se bezbednosni uslovi često menjaju u zavisnosti od političke situacije, kriminalnih mreža i migracionih tokova. U tom kontekstu, raspoređivanje dodatnih snaga u La Gvahiri šalje signal o povećanoj pripravnosti i zabrinutosti zbog razvoja događaja u susednoj Venecueli.

