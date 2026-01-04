Svet

ŽIRINOVSKI PREDVIDEO SCENARIO ZA VENECUELU I UKRAJINU: NJegove reči odzvanjaju nakon otmice Madura

Novosti online

04. 01. 2026. u 22:24

IZJAVE koje je pokojni ruski političar Vladimir Žirinovski dao pre nekoliko godina ponovo privlače ogromnu pažnju javnosti danas, posebno u svetlu američkog napada na Venecuelu.

Foto: Novosti ilustracija

U jednom od svojih javnih nastupa, Žirinovski je otvoreno govorio o mogućem zakulisnom dogovoru između velikih svetskih sila, prema kojem bi SAD i Rusija podelile sfere globalnog uticaja. U ovoj viziji, Venecuela i Ukrajina nisu predstavljene kao izolovani sukobi, već kao dva dela iste geopolitičke razmene, u kojoj svaka strana dobija "svoj deo plena".

Govoreći o mogućem povratku Donalda Trampa na vlast, Žirinovski je tvrdio da bi Moskva mogla aktivno da mu pomogne u izbornoj pobedi, ali ne bez jasne protivusluge. Prema njegovim rečima, takva pomoć bi imala veoma specifičnu cenu i bila bi deo šireg političkog dogovora.

– Mogli bismo da mu pomognemo. Realno bismo mogli da se uključimo. Ali zauzvrat, zauzeli bismo pravi stav o Ukrajini. Prepustili bismo mu Venecuelu. On uzima Venecuelu – mi uzimamo Ukrajinu – rekao je Žirinovski.

U ovom zamišljenom rasporedu snaga, Tramp bi demonstrirao američku vojnu i političku moć svetu kroz Venecuelu, dok bi Rusija istovremeno ostvarila svoje strateške ciljeve u Istočnoj Evropi, bez ozbiljnog američkog protivljenja.

