KLIČKO U STRAHU: Pitanje opstanka Ukrajine i dalje otvoreno

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko smatra da je pitanje budućnosti Ukrajine i dalje otvoreno.

Foto: Tviter printskrin/@berlinaffaires

"Trenutno je pitanje budućnosti naše zemlje, da li ćemo opstati kao nezavisna država ili ne, još uvek otvoreno", istakao je Kličko u intervjuu za Fajnenšel tajms.

Gradonačelnik prestonice je uveren da cilj Rusa nije Donjeck, već Kijev i cela Ukrajina, kako bi "uništili ukrajinsku nezavisnost".

(Financial times, Ukrajinska pravda)