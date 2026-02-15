KLIČKO U STRAHU: Pitanje opstanka Ukrajine i dalje otvoreno
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko smatra da je pitanje budućnosti Ukrajine i dalje otvoreno.
"Trenutno je pitanje budućnosti naše zemlje, da li ćemo opstati kao nezavisna država ili ne, još uvek otvoreno", istakao je Kličko u intervjuu za Fajnenšel tajms.
Gradonačelnik prestonice je uveren da cilj Rusa nije Donjeck, već Kijev i cela Ukrajina, kako bi "uništili ukrajinsku nezavisnost".
(Financial times, Ukrajinska pravda)
