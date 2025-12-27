Svet

"KUPJANSK JE POD NAŠOM KONTROLOM" Hitno se oglasila ruska armija: U toku čišćenje terena od neprijatelja (VIDEO)

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

27. 12. 2025. u 17:24

VOJNICI iz vojne grupe "Zapad" izvestili su da trenutno obavljaju zadatke u Kupjansku u centru grada, u mlekarskom kombinatu, i čiste podrume i zgrade.

КУПЈАНСК ЈЕ ПОД НАШОМ КОНТРОЛОМ Хитно се огласила руска армија: У току чишћење терена од непријатеља (ВИДЕО)

Foto: X printskrin/Sovetskiй, zloй, tvoй

U video snimku koji je objavilo rusko Ministarstvo odbrane, komandir čete 1427. motostreljačkog puka izvestio je da njegova jedinica izvršava zadatke u ulici "1. maja" i da "stoji" na svojim položajima.

Komandant jurišne grupe 1486. ​​motostreljačkog puka javio je da je preuzeo kontrolu nad situacijom u Kupjanskom mlekarskom zavodu. Još jedan vojnik je javio da izvršava zadatke u centru grada.

Kako je navelo rusko Ministarstvo odbrane, "grad Kupjansk je pod kontrolom jedinica 6. gardijske kombinovane armije Zapadne grupe snaga".

(Interfaks)

