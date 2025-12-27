"KUPJANSK JE POD NAŠOM KONTROLOM" Hitno se oglasila ruska armija: U toku čišćenje terena od neprijatelja (VIDEO)
VOJNICI iz vojne grupe "Zapad" izvestili su da trenutno obavljaju zadatke u Kupjansku u centru grada, u mlekarskom kombinatu, i čiste podrume i zgrade.
U video snimku koji je objavilo rusko Ministarstvo odbrane, komandir čete 1427. motostreljačkog puka izvestio je da njegova jedinica izvršava zadatke u ulici "1. maja" i da "stoji" na svojim položajima.
Komandant jurišne grupe 1486. motostreljačkog puka javio je da je preuzeo kontrolu nad situacijom u Kupjanskom mlekarskom zavodu. Još jedan vojnik je javio da izvršava zadatke u centru grada.
Kako je navelo rusko Ministarstvo odbrane, "grad Kupjansk je pod kontrolom jedinica 6. gardijske kombinovane armije Zapadne grupe snaga".
(Interfaks)
Preporučujemo
GRUVALA RUSKA PVO Sobjanjin: Oborila osam ukrajinskih dronova koji su leteli ka Moskvi
27. 12. 2025. u 17:23
SASTANAK EVROPSKIH LIDERA: Razgovoraće o mirnovnom planu za Ukrajinu
27. 12. 2025. u 17:19
UKRAJINCI PONOVO IZVRŠILI NAPAD NA KURSK: Ima mrtvih, korišćeno ubojito naoružanje
27. 12. 2025. u 15:36
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
HRVATI POSLALI JASNU PORUKU: "Država nam je na pogrešnom putu!"
VEĆINA građana Hrvatske smatra da zemlja ide u pogrešnom smeru, a najviše primedbi imaju na korupciju, inflaciju, niske plate, male penzije i siromaštvo, pokazalo je decembarsko istraživanje Krobarometra, objavljeno u Dnevniku hrvatske Nove TV.
26. 12. 2025. u 12:34
Komentari (0)