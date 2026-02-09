OGLASIO SE KREMLJ POVODOM STANJA NA KUBI Peskov: Situacija sa gorivom kritična, SAD "guše" ekonomiju ostrva

SIUACIJA sa gorivom na Kubi je kritična i pokušaji Sjedinjenih Američkih Država da "uguše" ekonomiju ostrva izazivaju mnoge poteškoće toj karipskoj zemlji, saopšteno je danas iz Kremlja.

Foto: Profimedia

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ocenio je da je situacija na Kubi kritična, prenose RIA novosti.

- Mi održavamo intenzivne kontakte sa našim kubanskim prijateljima putem diplomatskih i drugih kanala. Taktike gušenja koje primenjuje Amerika zaista izazivaju mnoge poteškoće toj zemlji. Razgovaramo sa našim kubanskim prijateljima o mogućim načinima za rešavanje ovih problema, ili bar pružanju maksimalne pomoći - izjavio je on.

Dodao je i da Rusija nastoji da obnovi svoje narušene odnose sa SAD, dok američki predsednik Donald Tramp pokušava da posreduje u postizanju sporazuma o okončanju rata u Ukrajini.

Ruski ambasador na Kubi, Viktor Koroneli, rekao je prošle nedelje da je Moskva poslednjih godina više puta snabdevala Kubu naftom i da će to nastaviti da čini, podsetila je ruska agencija.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja