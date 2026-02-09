OGLASIO SE KREMLJ POVODOM STANJA NA KUBI Peskov: Situacija sa gorivom kritična, SAD "guše" ekonomiju ostrva
SIUACIJA sa gorivom na Kubi je kritična i pokušaji Sjedinjenih Američkih Država da "uguše" ekonomiju ostrva izazivaju mnoge poteškoće toj karipskoj zemlji, saopšteno je danas iz Kremlja.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ocenio je da je situacija na Kubi kritična, prenose RIA novosti.
- Mi održavamo intenzivne kontakte sa našim kubanskim prijateljima putem diplomatskih i drugih kanala. Taktike gušenja koje primenjuje Amerika zaista izazivaju mnoge poteškoće toj zemlji. Razgovaramo sa našim kubanskim prijateljima o mogućim načinima za rešavanje ovih problema, ili bar pružanju maksimalne pomoći - izjavio je on.
Dodao je i da Rusija nastoji da obnovi svoje narušene odnose sa SAD, dok američki predsednik Donald Tramp pokušava da posreduje u postizanju sporazuma o okončanju rata u Ukrajini.
Ruski ambasador na Kubi, Viktor Koroneli, rekao je prošle nedelje da je Moskva poslednjih godina više puta snabdevala Kubu naftom i da će to nastaviti da čini, podsetila je ruska agencija.
(Tanjug)
