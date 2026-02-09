ODLUKA KOJA MOŽE DA PROMENI SVE: Rusija razmatra Trampovu ponudu

RUSKO ministarstvo spoljnih poslova, zajedno sa svojim saveznicima i partnerima, razmatra predlog američkog predsednika Donalda Trampa za pridruživanje Odboru za mir, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je rekao da to pitanje razmatra rusko ministarstvo spoljnih poslova u skladu sa uputstvima predsednika Rusije Vladimira Putina, prenele su RIA Novosti.

Peskov je rekao, odgovarajući na pitanje novinara da li je razjašnjeno šta će biti u vezi sa zamrznutim ruskim sredstvima koja je Moskva predložila da pošalje Odboru za mir za obnovu Pojasa Gaze, da Rusija još nije dobila odgovor na svoju inicijativu.

- Takav predlog je izneo ruski predsednik. Još nismo dobili odgovor - rekao je Peskov.

Putin je izjavio u januaru da bi oko milijardu dolara zamrznute ruske imovine moglo biti usmereno ka Odboru za mir za obnovu Pojasa Gaze.

- Preostala sredstva iz naše zamrznute imovine u SAD mogla bi se koristiti za obnovu teritorija oštećenih tokom borbi, nakon zaključenja mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine - rekao je Putin.