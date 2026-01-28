ZAPAD POVUKAO POTEZ: Rubio otkrio šta sledi
POSTIGNUT je opšti sporazum o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, izjavio je Marko Rubio, državni sekretar SAD.
On je rekao da će Vašington pružiti bezbednosne garancije Ukrajini, ali da će u zemlji biti stacionirane samo evropske snage.
- Ovih dana se mnogo priča o bezbednosnim garancijama. A po pitanju Ukrajine već postoji opšta saglasnost. Ali ove bezbednosne garancije u suštini pretpostavljaju raspoređivanje ograničenog kontingenta evropskih jedinica – prvenstveno francuskih i britanskih – kao i američkog 'sigurnosnog mehanizma'", objasnio je Rubio.
Podsetimo, na sastanku takozvane "koalicije voljnih" 6. januara u Parizu, Francuska i Velika Britanija potpisale su dokument koji je parafirao i šef kijevskog režima Vladimir Zelenski po razmeštanju strane vojske u Ukrajini i gradnji više baza.
Prema dokumentu, biće formiran koordinacioni centar za operativnu saradnju tzv. "koalicije voljnih" i Kijeva. Takođe, strane su se dogovorile o mehanizmima praćenja režima prekida vatre, koji će obezbeđivati SAD.
Ukoliko do razmeštanja zaista dođe, biće smatrano intervencijom koja predstavlja pretnju po bezbednost Rusije, poručila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva inostranih poslova Rusije.
Rubio inače danas svedoči pred Odborom za spoljne odnose Senata, a glavna tema je Venecuela.
(RT Balkan)
