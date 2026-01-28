ŠVAJCARSKU ČOKOLADU PRAVE DECA ROBOVI: Sud razotkrio monstruoznu istinu

BRAZILSKO radno pravosuđe je u predmetu koji je godinama bio pod sudskom tajnom osudilo brazilsku podružnicu švajcarske kompanije Bari Kalebo, jedne od najvećih svetskih proizvođača čokolade, zbog kolektivne moralne štete u vezi sa dečjim radom i uslovima rada „sličnim ropstvu“ u lancu snabdevanja kakaom.

Foto: Depositphotos

Prvostepena presuda je doneta u Salvadoru 2022. godine i potvrđena u drugoj instanci, a završni pravni epilog očekuje se pred Vrhovnim sudom za rad (TST). O ovome je pisao novinar Leonardo Sakamoto, a tekst je objavljen na „UOL Notícias“.

Povod za postupak bila je racija iz 2017. godine na farmi Fazenda Diana u opštini Urusuca (Bahija), gde su inspektori, prema navodima u predmetu, zatekli radnike, uključujući i maloletnike u uslovima dugovnog ropstva i degradirajućeg smeštaja uz nebezbedan rad i vodu nepodobnu za piće. Tužilaštvo za rad (MPT) tvrdilo je da je kompanija, kupujući kakao preko dobavljačke mreže bez adekvatne kontrole, indirektno ostvarivala korist od nezakonitih praksi.

U prvoj instanci dosuđena je naknada od oko 500.000 reala (9,5 miliona dinara), dok Javno tužilaštvo za rad u Brazilu traži drastično povećanje na oko 110,8 miliona reala, pozivajući se na metodologiju vezanu za procenat globalnog profita i na potrebu „odvraćajuće“ kazne uz obavezne mere i kampanje protiv dečjeg rada.

Iz kompanije su medijima poručili da ne komentarišu postupke u toku, uz navod da „oštro osuđuju“ kršenja ljudskih prava u lancu snabdevanja. Istovremeno se pozivaju na svoj program „Forever Chocolate“ i cilj da se kroz dubinsku proveru i mehanizme nadzora smanjuje rizik od dečjeg rada.

Ova presuda podseća na neprijatnu istinu koju marketing ne može da „popravi“ – luksuzan proizvod često ima prljav trag u sirovini. Kada sud utvrdi da je kompanija profitirala, jer nije kontrolisala dobavljače, onda više nije reč o „izolovanom incidentu“, već o modelu poslovanja, koji je sklon da zarad profita sahrani etiku.

(Srpski Ugao)