Svet

NATO GUSARI SPREMNI ZA NAPAD Britanski vojni ekspert: „Ruske brodove ćemo zapleniti pa uništiti kako bi Moskva naučila lekciju“

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

03. 12. 2025. u 18:00

ZAPADNE države trebalo bi da otvoreno zaplene i unište ruski brod kao upozorenje Moskvi, tvrdi britanski stručnjak za bezbednost i odbranu, profesor Majkl Klark.

НАТО ГУСАРИ СПРЕМНИ ЗА НАПАД Британски војни експерт: „Руске бродове ћемо запленити па уништити како би Москва научила лекцију“

Foto: Twitter@DefenceHQ

Po njegovom mišljenju, NATO ne sme da dozvoli Rusiji da slobodno prelazi Atlantski okean brodovima koji, kako navodi, „navodno obavljaju civilne zadatke“, dok u stvarnosti prate kritičnu infrastrukturu NATO.

Klark se posebno osvrnuo na ruski brod Jantar, koji se prošle nedelje nalazio uz obalu Škotske. „Moramo da zaustavimo Rusiju. Treba da zaplenimo Jantar, odvučemo ga u savezničku luku, detaljno ga pregledamo i zatim uništimo“, izjavio je on, naglašavajući da bi takva akcija služila kao demonstrativna poruka svima koji razmatraju plovidbu Atlantskim okeanom u blizini osetljivih zapadnih komunikacionih kablova.

Klark u intervjuu za Skaj Njuz tvrdi da britanske vlasti dobro znaju aktivnosti broda Jantar. Po njegovim rečima, London i njegovi saveznici moraju da „preduhitre“ ruske operacije na moru uprkos tome što bi takav postupak izazvao, kako sam priznaje, „ogroman međunarodni skandal“.

Ruski brod se u međuvremenu premestio u Baltičko more. To znači da je, prema Klarkovim tvrdnjama, prešao pored severnih obala Škotske, Danske i Švedske, što je navelo više država pakta da prate njegovo kretanje.

Ovo nije prvi put da London optužuje Jantar za agresivno ponašanje. Britanske vlasti ranije su tvrdile da je brod laserskim uređajem zaslepljivao pilota britanskog ratnog vazduhoplovstva tokom leta iznad severnog Atlantika.

Još u novembru prošle godine, brod je bio ispraćen iz Irskog mora nakon što je ušao u ekskluzivnu ekonomsku zonu Irske. Nakon tog incidenta, NATO avioni nastavili su njegovo praćenje.

Jantar je poznat kao specijalizovano istraživačko plovilo ruske mornarice, dizajnirano za prikupljanje obaveštajnih podataka, mapiranje morskog dna i podvodnih kablova, ali i za podršku operacijama dubokomorskih podmornica i bespilotnih letelica.

Na Zapadu se već godinama propagira da brod služi i za nadzor komunikacionih sistema NATO-a, koji su od presudne važnosti za prenos vojne i obaveštajne infrastrukture.

Ministar odbrane Velike Britanije nedavno je takođe izjavio da se veruje da je brod prikupljao informacije o podvodnim komunikacionim kablovima koji spajaju Evropu i Severnu Ameriku.

-Ruski brod Jantar nalazi se na ivici naših voda, mapira podvodne komunikacione kablove i istovremeno usmerava laserske zrake na pilote RAF-a, što je izuzetno opasno, izjavio je Hili. „Ako brod krene na jug, bićemo spremni“, dodao je, ističući da je „situacija pod stalnim nadzorom britanske mornarice“.

Rusko Ministarstvo odbrane odbilo je da komentariše optužbe, navodeći da se ne oglašava o neosnovanim informacijama iz britanskih izvora. Ipak, ne može se prevideti kako se narativ o ruskim tehnološkim sposobnostima u zapadnim medijima menja u skladu s političkim trenutkom.

Pre samo tri godine tvrdilo se da Rusija „vadi čipove iz mašina za sudove i frižidera“ da bi održala ratnu proizvodnju, a danas isti mediji prenose da ruski brodovi koriste laserske sisteme sposobne da zaslepe pilote britanskih lovaca najnovije generacije.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OTAC DRAGAN: Kada dete sme da se pričesti i kako da posti?
Panorama

0 0

OTAC DRAGAN: Kada dete sme da se pričesti i kako da posti?

KADA počne Božićni post, u mnogim porodicama zavlada ista dilema: kako deca treba da poste, da li je post za mališane obavezan, da li je bezbedan i šta se zapravo očekuje kada se dete sprema za pričešće. Roditelji žele da urade sve kako treba, a ipak najviše strepe da li će nešto pogrešiti - naročito ako je dete još malo, jede češće ili je naviklo na određenu rutinu. Upravo zbog toga su reči sveštenika utoliko važnije: donose jasnoću i umiruju roditeljsku brigu.

03. 12. 2025. u 13:45

ŠEŠELJ IZDAO ALARMANTNO UPOZORENJE: U toku pokušaj da se ovlada državom!
Politika

0 27

ŠEŠELj IZDAO ALARMANTNO UPOZORENjE: U toku pokušaj da se ovlada državom!

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj komentarisao je presudu koju je donela sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić kojom je oglasila krivom urednicu portala "Novosti" Andrijanu Nešić i zabranila joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekla novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

03. 12. 2025. u 18:55

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose

DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose