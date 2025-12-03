ZAPADNE države trebalo bi da otvoreno zaplene i unište ruski brod kao upozorenje Moskvi, tvrdi britanski stručnjak za bezbednost i odbranu, profesor Majkl Klark.

Po njegovom mišljenju, NATO ne sme da dozvoli Rusiji da slobodno prelazi Atlantski okean brodovima koji, kako navodi, „navodno obavljaju civilne zadatke“, dok u stvarnosti prate kritičnu infrastrukturu NATO.

Klark se posebno osvrnuo na ruski brod Jantar, koji se prošle nedelje nalazio uz obalu Škotske. „Moramo da zaustavimo Rusiju. Treba da zaplenimo Jantar, odvučemo ga u savezničku luku, detaljno ga pregledamo i zatim uništimo“, izjavio je on, naglašavajući da bi takva akcija služila kao demonstrativna poruka svima koji razmatraju plovidbu Atlantskim okeanom u blizini osetljivih zapadnih komunikacionih kablova.

Klark u intervjuu za Skaj Njuz tvrdi da britanske vlasti dobro znaju aktivnosti broda Jantar. Po njegovim rečima, London i njegovi saveznici moraju da „preduhitre“ ruske operacije na moru uprkos tome što bi takav postupak izazvao, kako sam priznaje, „ogroman međunarodni skandal“.

Ruski brod se u međuvremenu premestio u Baltičko more. To znači da je, prema Klarkovim tvrdnjama, prešao pored severnih obala Škotske, Danske i Švedske, što je navelo više država pakta da prate njegovo kretanje.

Ovo nije prvi put da London optužuje Jantar za agresivno ponašanje. Britanske vlasti ranije su tvrdile da je brod laserskim uređajem zaslepljivao pilota britanskog ratnog vazduhoplovstva tokom leta iznad severnog Atlantika.

Još u novembru prošle godine, brod je bio ispraćen iz Irskog mora nakon što je ušao u ekskluzivnu ekonomsku zonu Irske. Nakon tog incidenta, NATO avioni nastavili su njegovo praćenje.

Jantar je poznat kao specijalizovano istraživačko plovilo ruske mornarice, dizajnirano za prikupljanje obaveštajnih podataka, mapiranje morskog dna i podvodnih kablova, ali i za podršku operacijama dubokomorskih podmornica i bespilotnih letelica.

Na Zapadu se već godinama propagira da brod služi i za nadzor komunikacionih sistema NATO-a, koji su od presudne važnosti za prenos vojne i obaveštajne infrastrukture.

Ministar odbrane Velike Britanije nedavno je takođe izjavio da se veruje da je brod prikupljao informacije o podvodnim komunikacionim kablovima koji spajaju Evropu i Severnu Ameriku.

-Ruski brod Jantar nalazi se na ivici naših voda, mapira podvodne komunikacione kablove i istovremeno usmerava laserske zrake na pilote RAF-a, što je izuzetno opasno, izjavio je Hili. „Ako brod krene na jug, bićemo spremni“, dodao je, ističući da je „situacija pod stalnim nadzorom britanske mornarice“.

Rusko Ministarstvo odbrane odbilo je da komentariše optužbe, navodeći da se ne oglašava o neosnovanim informacijama iz britanskih izvora. Ipak, ne može se prevideti kako se narativ o ruskim tehnološkim sposobnostima u zapadnim medijima menja u skladu s političkim trenutkom.

Pre samo tri godine tvrdilo se da Rusija „vadi čipove iz mašina za sudove i frižidera“ da bi održala ratnu proizvodnju, a danas isti mediji prenose da ruski brodovi koriste laserske sisteme sposobne da zaslepe pilote britanskih lovaca najnovije generacije.

