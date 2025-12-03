BELGIJA REKLA NE: Odbila da koristi zamrznutu rusku imovinu za podršku Ukrajini
BELGIJA je danas odbacila plan da zamrznuta ruska imovina bude korišćena za podršku ukrajinskoj ekonomiji i ratnim aktivnostima te zemlje u naredne dve godine.
Vlada u Briselu je takvu odluku obrazložila time da pomenuta šema nosi velike finansijske i pravne rizike, preneo je AP.
Procenjuje se da će budžet i vojne potrebe Ukrajine za 2026. i 2027. godinu iznositi oko 130 milijardi evra, a Evropska unija se obavezala da obezbedi značajan deo tih sredstava.
EU je od početka rata 2022. godine već uložila u Ukrajinu oko 170 milijardi evra, a sada joj najveći raspoloživi priliv novca za te potrebe može doći kroz korišćenje zamrznute ruske imovine.
Većina tog novca nalazi se u Belgiji i zaključno sa junom iznosi oko 194 milijarde evra.
Sledeći najveći iznos ruskog novca je van Evropske unije i to u Japanu (oko 45 milijardi evra), pa u Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji i Kanadi, gde je količina tih sredstava mnogo manja, navodi AP.
(Tanjug)
BONUS VIDEO
DOK NIJE DOŠAO VUČIĆ NIJE BILO POVEĆANjA PENZIJA: Penzioneri zadovoljni
Preporučujemo
"MAĐARSKA NESMETANO DOBIJA NAFTU": Oglasio se Orban nakon ukrajinskog napada na "Družbu"
03. 12. 2025. u 15:33
TRAMP UDARA NA NARKO KARTELE: Najavljuje kopnene vojne napade u Latinskoj Americi
03. 12. 2025. u 15:23
HAOS U KIJEVU: Odlazak Jermaka pokrenuo lavinu - da li je Zelenski sledeći?
03. 12. 2025. u 15:02
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)