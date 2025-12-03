Svet

BELGIJA REKLA NE: Odbila da koristi zamrznutu rusku imovinu za podršku Ukrajini

P. Đurđević

03. 12. 2025. u 11:36

BELGIJA je danas odbacila plan da zamrznuta ruska imovina bude korišćena za podršku ukrajinskoj ekonomiji i ratnim aktivnostima te zemlje u naredne dve godine.

БЕЛГИЈА РЕКЛА НЕ: Одбила да користи замрзнуту руску имовину за подршку Украјини

Foto: Free Images Pixabay

Vlada u Briselu je takvu odluku obrazložila time da pomenuta šema nosi velike finansijske i pravne rizike, preneo je AP.

Procenjuje se da će budžet i vojne potrebe Ukrajine za 2026. i 2027. godinu iznositi oko 130 milijardi evra, a Evropska unija se obavezala da obezbedi značajan deo tih sredstava.

EU je od početka rata 2022. godine već uložila u Ukrajinu oko 170 milijardi evra, a sada joj najveći raspoloživi priliv novca za te potrebe može doći kroz korišćenje zamrznute ruske imovine.

Većina tog novca nalazi se u Belgiji i zaključno sa junom iznosi oko 194 milijarde evra.

Sledeći najveći iznos ruskog novca je van Evropske unije i to u Japanu (oko 45 milijardi evra), pa u Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji i Kanadi, gde je količina tih sredstava mnogo manja, navodi AP.

(Tanjug)

BONUS VIDEO

DOK NIJE DOŠAO VUČIĆ NIJE BILO POVEĆANjA PENZIJA: Penzioneri zadovoljni

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ONA JE BUDUĆI KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA SAD? Trampova omiljena protivnica i jedini demokrata kojeg hvali (FOTO)
Svet

0 0

ONA JE BUDUĆI KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA SAD? Trampova omiljena protivnica i jedini demokrata kojeg hvali (FOTO)

TOKOM Dana zahvalnosti, Bela kuća je posebno zahvalna jednoj demokratkinji: Grečen Vitmer. Predsednik Donald Tramp i guvernerka Mičigena, koja se često pominje kao moguća predsednička kandidatkinja 2028. godine, razvili su iznenađujuće produktivan i srdačan odnos, što su potvrdila dva zvaničnika Bele kuće i jedan od guvernerovih političkih pomoćnika, piše Politiko .

02. 12. 2025. u 18:40

OTAC DRAGAN: Kada dete sme da se pričesti i kako da posti?
Panorama

0 0

OTAC DRAGAN: Kada dete sme da se pričesti i kako da posti?

KADA počne Božićni post, u mnogim porodicama zavlada ista dilema: kako deca treba da poste, da li je post za mališane obavezan, da li je bezbedan i šta se zapravo očekuje kada se dete sprema za pričešće. Roditelji žele da urade sve kako treba, a ipak najviše strepe da li će nešto pogrešiti - naročito ako je dete još malo, jede češće ili je naviklo na određenu rutinu. Upravo zbog toga su reči sveštenika utoliko važnije: donose jasnoću i umiruju roditeljsku brigu.

03. 12. 2025. u 13:45

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAPAD U ŠOKU! Cela Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!

ZAPAD U ŠOKU! Cela Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!