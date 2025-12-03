BELGIJA REKLA NE: Odbila da koristi zamrznutu rusku imovinu za podršku Ukrajini

BELGIJA je danas odbacila plan da zamrznuta ruska imovina bude korišćena za podršku ukrajinskoj ekonomiji i ratnim aktivnostima te zemlje u naredne dve godine.

Vlada u Briselu je takvu odluku obrazložila time da pomenuta šema nosi velike finansijske i pravne rizike, preneo je AP.

Procenjuje se da će budžet i vojne potrebe Ukrajine za 2026. i 2027. godinu iznositi oko 130 milijardi evra, a Evropska unija se obavezala da obezbedi značajan deo tih sredstava.

EU je od početka rata 2022. godine već uložila u Ukrajinu oko 170 milijardi evra, a sada joj najveći raspoloživi priliv novca za te potrebe može doći kroz korišćenje zamrznute ruske imovine.

Većina tog novca nalazi se u Belgiji i zaključno sa junom iznosi oko 194 milijarde evra.

Sledeći najveći iznos ruskog novca je van Evropske unije i to u Japanu (oko 45 milijardi evra), pa u Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji i Kanadi, gde je količina tih sredstava mnogo manja, navodi AP.

(Tanjug)

