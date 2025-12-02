KINA RAZVIJA ORUŽJE KOJE UNIŠTAVA SATELITE BRZINOM SVETLOSTI: Moguća nova trka u naoružanju u orbiti

KINA je napravila korak koji je izazvao globalno iznenađenje, ali i zabrinutost među svim velikim silama koje se oslanjaju na satelitske kapacitete.

Prema dostupnim informacijama, kineski naučnici razvili su sistem koji omogućava uništavanje neprijateljskih svemirskih objekata snopom čestica koji putuju brzinom svetlosti. Reč je o tehnologiji koja bi mogla radikalno da pomeri balans moći u orbiti i otvori vrata novom obliku svemirskog ratovanja.

Kompanija DFH Satellite Co, poznata po razvoju i proizvodnji naprednih kineskih satelita, predstavila je novi sistem napajanja namenjen upravo platformama koje koriste energetsko oružje. Ovo, prema stranim izvorima, nije samo tehnološki pomak već i jasan signal da Peking priprema sopstvene satelite da postanu, praktično, svemirski borci sposobni da uništavaju neprijateljske sisteme na orbiti.

KINA PRELAZI SA LASERA NA SNOPOVE ČESTICA

Tradicionalno, kada se govori o svemirskom oružju, prva asocijacija su laseri. Međutim, iako lasersko oružje može biti precizno i efikasno, ono ima jedan ozbiljan problem: laserski zraci se mogu delimično ili potpuno reflektovati, što u određenim scenarijima smanjuje njihovu efikasnost.

Iz tog razloga, kineski istraživači sve više se okreću tehnologiji snopova čestica, koja funkcioniše na drugačijem principu. Umesto fotona, ispaljuju se elektroni, protoni i neutralni atomi, čija se kinetička energija podiže do nivoa blizu brzine svetlosti. Pri takvoj brzini, udar koji čestice izazivaju nije samo elektromagnetni već i fizički destruktivan.

Ovo oružje može bukvalno da „sprži“ elektroniku satelita, ali i da ošteti njegovu strukturu, što ga čini daleko ozbiljnijom pretnjom od klasičnih laserskih sistema.

ZAŠTO JE ZAPAD ZABRINUT?

Ciljanje satelita raketama ili anti-satelitskim sistemima već je poznata praksa, ali ona je:

• ekstremno skupa

• sporo reaguje

• proizvodi velike količine svemirskog otpada

• logistički je komplikovana

Kineski sistem sa snopom čestica, ukoliko zaista postane operativan, rešava sve ove probleme. Oružje deluje trenutno, a cilj može da neutrališe bez fizičkog sudara.

Stručnjaci zapadnih obaveštajnih zajednica tvrde da je najveći izazov do sada bio izvor energije koji bi mogao da održava i napaja takav sistem u orbiti. Upravo tu dolazi do izražaja tehnologija koju je DFH Satellite Co sada predstavila. Prema njihovim tvrdnjama, razvijen je novi sistem napajanja koji može obezbediti potrebnu energiju za funkcionisanje oružja čestica.

Ako je to tačno, Kina je prešla prag koji nijedna druga sila do sada nije uspela da pređe.

POSTOJI LI ODBRANA OD ORUŽJA ČESTICA?

Teorijski, neprijateljski sateliti bi mogli da se zaštite olovnim oklopom, jer olovo ima sposobnost da apsorbuje i zaustavi čestice. Ali ta ideja ima jedan ogroman problem: masu.

Povećanje mase satelita za nekoliko stotina kilograma, ili čak tona, praktično bi uništilo celu logiku svemirskih letelica:

• lansiranje bi postalo neisplativo

• orbitalni manevri bi bili znatno teži

• trajanje misije bi bilo kraće

• cena bi postala astronomska

Drugim rečima, realna zaštita praktično ne postoji.

TRKA SE NASTAVLjA

Zapadne diplomate i stratezi već upozoravaju da bi ova tehnologija mogla da izazove „šok talas“ u međunarodnoj zajednici. Sateliti upravljaju komunikacijama, GPS signalima, nadzorom, navigacijom raketa i bespilotnih letelica, pa čak i finansijskim sistemima.

Ako Kina uskoro može da uništava te sisteme za nekoliko milisekundi, bez raketa i bez tragova, svet ulazi u novu eru u kojoj će ko kontroliše orbitu upravljati celim planetarnim informacionim sistemom.

DFH Satellite Co je poručila da je „veoma blizu rešenja“, što je za zapadne stratege verovatno najzabrinjavajući deo čitave priče.

