Svet

U PLAVOJ DŽAMINI BEZ CIPELA, ALI I MOLITVE: Vatikan sumira prvu posetu Rimokatoličkog poglavara inostranstvu

Milica Ostojić

01. 12. 2025. u 20:34

Da li je reč o lekciji pape Lava Četrnaestog u Plavoj džamiji, koji je u njoj boravio bez cipela ali i bez molitve? Bezbrojna su tumačenja njegovog gesta, jer se „papa nije osvrnuo na ljubaznost prema religiji Kurana. Izabrao je tišinu“.

У ПЛАВОЈ ЏАМИНИ БЕЗ ЦИПЕЛА, АЛИ И МОЛИТВЕ: Ватикан сумира прву посету Римокатоличког поглавара иностранству

FOTO: Tanjug/AP

Završava se danas petodnevno, a prvo apostolsko međunarodno putovaje pape Lava Turskoj i Libanu, motivisano hrišćanskim sećanjem, posebno 1700. godišnjice Prvog vaseljenskog sabora u Nikeji, temelja nepodeljenog hrišćanstva, onog koji je ujedinio sve hrišćane 325 godine imperator Konstantin. Ostaje papina želja da se sve crkve prepoznaju u Kredu koji je ispisan u arheološkim iskopinama bazilike Svetog Neofita, na ekumenskom mestu koje nastavlja da priča.

Papin program je bio krcat posetama, obraćanjima, susretima i sve je teklo po predviđenom protokolu, ali je jedan događaj izazvao posebnu medijsku pažnju – papa je, naime, trećeg dana boravka posetio džamiju Sultana Ahmeda, zvanu Plava džamija, u Istanbulu, što je bio jedan od centralnih događaja tokom putovanja u Tursku. Papa je ušao u Džamiju skinuvši cipele ali se nije molio.

- Rekli su mi da je trebalo da se moli, objasnio sam mu da je ovo Alahova kuća, da može da se moli ako želi, a on je rekao: „Ne, pogledaću okolo, želim da osetim atmosferu“, izjavio je novinarima mujezin džamije Askin Musa Tunka. Tako je Lav napravio drugačiji izbor od Benedikta Šesnaestog i pape Franje koji su, boraveći tamo, imali trenutak tihe sabranosti, poput molitve.

- Papa je proveo posetu džamiji u tišini, u duhu meditacije i slušanja, sa dubokim poštovanjem prema mestu i veri onih koji su se tamo okupili u molitvi - saopštila je potom vatikanska Kancelarija za štampu.

Izvesni posmatrači u tom gestu u Plavoj džamiji vide duboki i dalekosežni duh pape Lava, ne poreći bilo šta od istinskog „ekumenizma“ i autentičnog „međureligijskog dijaloga“, a sledeći Drugi vatikanksi koncil, ali ocenjujući i to da je iskazani dijalog sa hrišćanskim crkvama ekumenski, dok je sa islamom, međureligijski.

Ali, stoji i podsećanje izvesnih posmatrača da je papa potpisao, zajedno sa vaseljenskim patrijarhom Vartlomejom, Deklaraciju o međureligijskom dijalogu, da „osuđuje bilo koje korišćenje religije i ime Boga radi opravdanja nasilja“.  

Plava džamija, jedna od najznačajnih u Istanbulu, a izgradio ju je između 1609. i 1617. godine,  Ahmed Prvi na mestu Velike palate u Carigradu. Monumentalna vizantijska crkva Sveta Sofija izgrađena je u šestom veku, remek-delo vizantijske arhitekture, pretvorena u džamiju 1453, posle otomanskog osvajanja Konstantinopolja, više puta oduzimana hrišćanima, potom pretvorena u Muzej i 2020. godine ponovo u džamiju, po želji predsednika Redžepa Tajipa Erdogana.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ODUŠEVLJENA! Cela država molila zvezdu tenisa da ne ide u Rusiju - ovo je dobila kao odgovor

RUSIJA JE ODUŠEVLjENA! Cela država molila zvezdu tenisa da ne ide u Rusiju - ovo je dobila kao odgovor