DENIS ŠMIGALJ KAO DENIS ŠAMAL: Koliko je Ukrajina bitna švedskom ministru?
ŠVEDSKI ministar odbrane Pol Džonson pogrešno je izgovorio prezime svog ukrajinskog kolege Denisa Šmigalja dok je govorio o predstojećem sastanku sa njim.
- U veoma smo bliskom dijalogu sa ukrajinskom stranom. Takođe ću se sastati sa Denisom Šamalom tokom ovog sastanka - rekao je Džonson novinarima po dolasku na sastanak ministara odbrane EU u Briselu.
Ministar nije primetio grešku i nastavio je svoj govor.
