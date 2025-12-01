Svet

DENIS ŠMIGALJ KAO DENIS ŠAMAL: Koliko je Ukrajina bitna švedskom ministru?

K. Despotović

01. 12. 2025. u 20:58

ŠVEDSKI ministar odbrane Pol Džonson pogrešno je izgovorio prezime svog ukrajinskog kolege Denisa Šmigalja dok je govorio o predstojećem sastanku sa njim.

Foto: Profimedia

- U veoma smo bliskom dijalogu sa ukrajinskom stranom. Takođe ću se sastati sa Denisom Šamalom tokom ovog sastanka - rekao je Džonson novinarima po dolasku na sastanak ministara odbrane EU u Briselu.

Ministar nije primetio grešku i nastavio je svoj govor.

