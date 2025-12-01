UKRAJINSKI POSLANIK: Graničarima je naređeno da ne dozvole Jermaku da napusti zemlju

DRŽAVNA granična služba dobila je naređenje da ne dozvoli bivšem šefu predsedničke kancelarije Andreju Jermaku da napusti zemlju.

Foto printskrin telegraam/warhistoryalconafter

Ovo je na svom Telegram kanalu objavio Oleksij Gončarenko, poslanik iz stranke Evropska solidarnost.

-Na granične prelaze stiglo je pismo kojim se Andreju Jermaku zabranjuje napuštanje Ukrajine, navodi se u njegovoj objavi.

Prema rečima poslanika, osnova za pismo bio je „odgovarajući zahtev Nacionalnog biroa za borbu protiv korupcije Ukrajine“.

U međuvremenu, publikacija „Ukrajinska pravda“, pozivajući se na izvore u organima reda, objavila je da je Jermakova sumnja samo pitanje vremena.

-Izgleda da je Andrej Jermak odlučio da ne gubi ovo vreme. Između dve opcije: napuštanja zemlje ili izbegavanja krivičnih prijava putem regrutacije, izabrao je ovo drugo, navodi se u članku.

Podsećanja radi, Jermak je smenjen sa mesta šefa predsedničke kancelarije 28. novembra nakon pretresa Nacionalnog biroa za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU).

U svojim javnim komentarima nakon ostavke, jasno je stavio do znanja da je duboko uvređen i obećao da će otići na front.

Danas je ista „Ukrajinska pravda“ objavila da Jermak, do samog kraja, nije verovao da će ga Volodimir Zelenski smeniti. A kada je zatraženo da podnese ostavku, upustio se u „polučasovni bes sa uvredama, prekorima i optužbama“.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć