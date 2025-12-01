"MOGU DA PRIMAJU ZELENSKOG KOLIKO GOD ŽELE, ALI..." Evropa se više ne pita
EVROPSKE zemlje su izgubile svoju poziciju učesnika u rešavanju ukrajinskog sukoba, navodi na Telegramu Leonid Slucki, predsednik Odbora Državne dume za međunarodne poslove.
- Evropske prestonice mogu da ugošćuju Zelenskog koliko god žele, ali više neće moći da ostvare potpuni uticaj na proces rešavanja spora - napisao je on.
Zelenski: Makron i ja tražimo pouzdan mir
Vladimir Zelenski saopštio je da je u Parizu sa Emanuelom Makronom najviše razgovarao o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu i mogućnostima za okončanje rata. Istako je da mir mora biti pouzdan i da je brzo okončanje rata u velikoj meri uslovljeno angažovanjem svetskih lidera.
