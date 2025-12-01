Svet

"MOGU DA PRIMAJU ZELENSKOG KOLIKO GOD ŽELE, ALI..." Evropa se više ne pita

Novosti online

01. 12. 2025. u 15:59

EVROPSKE zemlje su izgubile svoju poziciju učesnika u rešavanju ukrajinskog sukoba, navodi na Telegramu Leonid Slucki, predsednik Odbora Državne dume za međunarodne poslove.

МОГУ ДА ПРИМАЈУ ЗЕЛЕНСКОГ КОЛИКО ГОД ЖЕЛЕ, АЛИ... Европа се више не пита

Foto: Tanjug/Ludovic Marin, Pool via AP

- Evropske prestonice mogu da ugošćuju Zelenskog koliko god žele, ali više neće moći da ostvare potpuni uticaj na proces rešavanja spora - napisao je on.

Zelenski: Makron i ja tražimo pouzdan mir

Vladimir Zelenski saopštio je da je u Parizu sa Emanuelom Makronom najviše razgovarao o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu i mogućnostima za okončanje rata. Istako je da mir mora biti pouzdan i da je brzo okončanje rata u velikoj meri uslovljeno angažovanjem svetskih lidera.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEĆE DA UČESTVUJU! Haos zbog Donalda Trampa pred žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu

NEĆE DA UČESTVUJU! Haos zbog Donalda Trampa pred žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu