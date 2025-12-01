Svet

HOLANDIJA DAJE 250 MILIONA EVRA ZA UKRAJINU: Oružje i municiju kupuje od SAD

P. Đurđević

01. 12. 2025. u 10:26

HOLANDIJA će uložiti dodatnih 250 miliona evra (290 miliona dolara) u okviru inicijative NATO-a za kupovinu oružja i municije za Ukrajinu od Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je danas holandski ministar odbrane Ruben Brekelmans.

ХОЛАНДИЈА ДАЈЕ 250 МИЛИОНА ЕВРА ЗА УКРАЈИНУ: Оружје и муницију купује од САД

Tanjug/AP Photo/Harry Nakos

On je rekao da se svakodnevno vide teški ruski vazdušni napadi na Ukrajinu, ocenjujući da je jedini način pružanja pomoći da se u kratkom roku isporuči oružje iz američkih zaliha, preneo je Rojters.

Brekelmans je to izjavio pre današnjeg sastanka sa kolegama iz EU u Briselu. Očekuje se da će ministri odbrane EU raspravljati o podršci za Ukrajinu i jačanju evropskih obrambenih sposobnosti.

(Tanjug)

