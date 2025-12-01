HOLANDIJA DAJE 250 MILIONA EVRA ZA UKRAJINU: Oružje i municiju kupuje od SAD

HOLANDIJA će uložiti dodatnih 250 miliona evra (290 miliona dolara) u okviru inicijative NATO-a za kupovinu oružja i municije za Ukrajinu od Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je danas holandski ministar odbrane Ruben Brekelmans.

On je rekao da se svakodnevno vide teški ruski vazdušni napadi na Ukrajinu, ocenjujući da je jedini način pružanja pomoći da se u kratkom roku isporuči oružje iz američkih zaliha, preneo je Rojters.

Brekelmans je to izjavio pre današnjeg sastanka sa kolegama iz EU u Briselu. Očekuje se da će ministri odbrane EU raspravljati o podršci za Ukrajinu i jačanju evropskih obrambenih sposobnosti.

