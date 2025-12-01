ZA TRAMPA I RUSIJU NEMA KRAJNJEG ROKA: Korupcija u Ukrajini koči mirovne pregovore

NE POSTOJI krajnji rok za Rusiju po pitanju okončanja ukrajinskog sukoba, izjavio je predsednik SAD Donald Tramp, dodajući da korupcijski skandal u Ukrajini predstavlja problem na pregovorima.

- Nemam krajnji rok. Moj krajnji rok je kada rat bude završen - istakao je Tramp.

Prema njegovim rečima, situacija sa korupcijom u Ukrajini ne doprinosi pregovorima.

Istovremeno, Tramp je naveo da su američka i ukrajinska delegacija na pregovorima na Floridi uspele da uspostave dobar odnos i da napreduju veoma dobro.

- Postoji dobra šansa za postizanje sporazuma - konstatovao je on.

Šef Bele kuće takođe je potvrdio da njegov specijalni izaslanik Stiv Vitkof planira da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u narednim danima. Pritom je naglasio da rešavanje ukrajinskog sukoba nije posebno u interesu SAD, ali da bi želeo da spasi mnogo života.

Državni sekretar SAD Marko Rubio saopštio je da je nakon konsultacija sa ukrajinskom delegacijom jasno da je u pregovaračkom procesu potrebno još mnogo rada.

Sjedinjene Države su ranije predložile plan za ukrajinsko rešenje koji se sastoji od 28 tačaka. Dokument je izazvao nezadovoljstvo Kijeva i njegovih evropskih partnera, koji su pokušali da ga značajno izmene.

Američka i ukrajinska strana su 23. novembra u Ženevi održale konsultacije o mirovnom planu. Prema navodima agencije RBK-Ukrajina, delegacije su usaglasile veći deo programa koji je predložio Vašington, ali je niz ključnih tačaka ostavljen za razgovore predsednika SAD Donalda Trampa i Vladimira Zelenskog, čiji datum još nije određen.

Kasnije je Tramp saopštio da je broj tačaka u planu smanjen sa 28 na 22.

Kako je izjavio ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, Moskva raspolaže dokumentom od 28 tačaka, a druge verzije ovog programa ruska strana nije videla.

Prema rečima ministra, Rusija očekuje da će Vašington obavestiti Moskvu o rezultatima konsultacija sa Kijevom i EU.

