BARDELA HITA KA JELISEJU: Francuska stranka "Nacionalno okupljanje" stigla do vodeće političke snage u zemlji

Kako god da se poslože političke karte, okreni-obrni, predsedniku francuske suvernističke stranke "Nacionalno okupljanje" Žordanu Bardeli smeši se skori ulazak u Jelisejsku palatu. Stvari se ozbiljno profilišu u tom pravcu, ako je verovati istraživanjima javnog mnjenja.

Foto: Goran Čvorović

Ovih dana objavljena je sondaža u kojoj se testiraju predsednički izgledi Bardele, a ne Marin Le Pen koja se trenutno suočava sa zakonskom zabranom da se kandiduje zbog prvostepene presude u okviru afere fiktivnih stranačkih zapošljavanja u Evropskom parlamentu.

Zanimljivo je da čak 44 odsto ispitanih smatra da bi Bardela bio najkredibilniji kandidat, dok se za Marin le Pen opredeljuje 37 odsto. U ovom izjašnjavanju, 29-godišnji mladić sa već bogatim političkim iskustvom, poreklom iz uzburkanog pariskog severoistočnog predgrađa Dransi, izbija u svakom slučaju na čelo u prvom izbornom krugu sa 35 ili 36 odsto, zavisno od protivkandiata, kada bi izbori bili organizovani danas.

Bardelini izgledi su od proletos porasli za 3,5 odsto, dok je njegov nekada najjači protivnik, nekadašnji Makronov premijer Eduar Filip, pao na svega 17 odsto biračke intencije. Protiv istog suparnika, u drugom krugu aktuelni predsednik suverenističke stranke osvojio bi 53 odsto. Koliko proletos, situacija je bila obrnuta.

Žordan Bardela bi pobedio još jednog bivšeg premijera iz redova vladajuće koalicije Gabrijela Atala sa 56 odsto. Gore bi protiv momka iz Dransija prošao klasični levičar Rafael Gliksman, sa 58 odsto za kandidata suvernističke desnice, dok bi krajnji levičar Žan Lik Melanšon doživeo pravi fijasko, rezultatom 74:25 za supleanta Le Penove.

Treba reći da su potezi koje su povlačili politički protivnici u aktuelnoj komplikovanoj untrašnjoj i međunarodnoj situaciji, išli na ruku kandidatu "Nacionalnog okupljanja". Građani traže povećanje kupovne moći, dosta im je energetskih i drugih kriza, pretnji ratovima i poskupljenjima. Šansu za povratak mirnom životu vide među suverenistima.

Ideje koje oni zastupaju očigledno su jače i od sudskih zabrana. Mnogi su se pitali šta će biti ako Marin Le Pen ne bude mogla da se kandiduje, i dobili su odgovor. Stranka je značajno popravila imidž (i ime) iz vremena istorijskog osnivača Žan-Mari Le Pena, i sada više ne samo da nije bauk na političkoj sceni, već je stigla na vrh svih lista biračkog očekivanja.

- Problem kod ovih izuzetnih rezutata je to što sondaže nisu testirale predsedničke izglede Marin Le Pen i što su je izbacili iz ispitivanja. To kod nas stvara oprez, jer sve deluje kao da oni koji su napravili takav izbor pokušavaju da naprave pometnju u našim redovima, što im neće poći za rukom. Ali, rezultat sam po sebi je izuzetan i pokazuje da se Francuzi i evropski narodi bude – kaže za "Novosti" portparol "Nacionalnog okupljanja Andreja Kotarac.

Stranka je, zato, objavila svoju verziju ovog istraživanja, stavljajući na društvene mreže zajedničku fotografiju Žordana Bardele i Marin Le Pen, uz poruku: "Spram onih koji su odgovorni za nered, propadanje i okretanje leđa, alternativu koju predvode Marin Le Pen i Žordan Bardela podržava većina Francuza za predsedničke izbore 2027. godine."

To se uklapa u zvaničnu politiku stranke, u kojoj predsednica poslaničke grupe i prirodna liderka Marin Le Pen jeste zvanični kandidat za predsedničke izbore, a Žordan Bardela, kao šef stranke, nije. Le Penovu i Bardelu su u Francuskoj oduvek smatrali političkim dvojcem, u kome bi ona bila predsednica, a on premijer. Obrnuta situacija nije zamišljena. Zanimljiv je i nedavni odgovor Le Penove na to pitanje, ukoliko je sud definitivno bude sprečio da se kandiduje, i Bardela ipak krene u trku za Jelisej. U tom slučaju, kaže, njihove uloge se ne bi zamenile, i ona ne bi preuzela ulogu premijerke, već bi iz senke, kao savetnik, pomagala Bardeli u obavljanju najvažnije funkcije u zemlji.

Ali, do toga još nije došlo. Le Penova, i svi njeni stranački saradnici i partijske pristalice, nadaju se da će u žalbenom postupku uspeti da se izbori za svoja prava i da će u svakom slučaju naći klauzulu u zakonu koja će joj omogućiti da se kandiduje. Jer, smatraju u "Nacionalnom okupljanju", izbori u kojima narod ne može da izrazi svoju volju i izabere najbolje plasiranog kandidata, ne mogu da budu legitimni izraz biračke volje.

Sve to se događa u trenutku kada Evropa sve više kreće suverenističkim krilom. Sudeći po sondažama i trenutnom raspoloženju birača, Francuska bi uskoro mogla da krene putem koji su pre nje već odabrali Italija, Mađarska, Češka, Slovačka…