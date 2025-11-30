PAO DRVENI MOST VREDAN DVA MILIONA DOLARA Srušio se tokom svečanog otvaranja - veliki skandal u Kongu (VIDEO)
U KONGU je izgrađen drveni most vredan 2 miliona dolara.
Ipak, most se srušio tokom svečanog otvaranja.
Snimci prikazuju konstrukciju mosta, očigledno nesposobnu da izdrži težinu ljudi.
Na pola njihovog puta preko mosta, oni počinju da padaju u vodu jedan za drugim.
Preporučujemo
TRAMP UPERIO PRST U KIJEV: Ukrajina ima ozbiljne probleme
30. 11. 2025. u 23:45
"RUSIJA JE NEPOBEDIVA": Patrijarh Kiril poslao jasnu poruku
30. 11. 2025. u 21:07
PRAVO IZ AMERIKE U KABINET VOĐE KIJEVSKOG REŽIMA: Zelenski saopštio važnu odluku
30. 11. 2025. u 19:20
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)