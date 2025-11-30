Svet

PAO DRVENI MOST VREDAN DVA MILIONA DOLARA Srušio se tokom svečanog otvaranja - veliki skandal u Kongu (VIDEO)

Novosti online

30. 11. 2025. u 16:21

U KONGU je izgrađen drveni most vredan 2 miliona dolara.

Foto: Printskrin

Ipak, most se srušio tokom svečanog otvaranja.

Snimci prikazuju konstrukciju mosta, očigledno nesposobnu da izdrži težinu ljudi.

Na pola njihovog puta preko mosta, oni počinju da padaju u vodu jedan za drugim.

