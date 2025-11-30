NETANJAHU BI NA SLOBODU: Okončanje mog suđenja za korupciju je u nacionalnom interesu Izraela

U VIDEO izjavi objavljenoj ubrzo nakon što je podneo zahtev za pomilovanje predsedniku Izraela Isaku Hercogu, izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da je u nacionalnom interesu Izraela da se okonča njegovo šestogodišnje suđenje za korupciju.

-Prošla je skoro decenija otkako je počela istraga protiv mene. Suđenje traje skoro šest godina i očekuje se da će se nastaviti još mnogo godina, rekao je Netanjahu i ocenio da je sve jasnije da su počinjeni "teški zločini u građenju slučaja protiv njega", ističući da je u njegovom interesu da se pravni postupak sprovede do kraja dok ne bude oslobođen svih optužbi, prenosi Tajms of Izrael.

Izraelski premijer je rekao da bezbednosna i diplomatska realnost i nacionalni interes nalažu drugačiji odnos jer se Izrael suočava sa ogromnim izazovima, ali i sa velikim mogućnostima.

-Da bi se odbile pretnje i ostvarile mogućnosti, potrebno je nacionalno jedinstvo. Nastavak suđenja nas razdvaja iznutra, podstiče podele i produbljuje razdore. Siguran sam, kao i mnogi drugi u zemlji, da bi hitan prekid suđenja u velikoj meri pomogao u smanjenju plamena i promovisanju širokog pomirenja koje je našoj zemlji očajnički potrebno, rekao je Netanjahu.

Izralelski premijer je poručio da je doneo odluku da nastavi sa zahtevom da se sudski proces protiv njega obustavi jer su sudije nedavno zahtevale da svedoči tri puta u jednoj nedelji.

-Pismo američkog predsednika Donalda Trampa upućeno Hercogu u kojem traži pomilovanje bio je još jedan faktor. Predsednik Tramp je pozvao na hitan prekid suđenja kako bismo zajedno još snažnije unapredili vitalne interese koje dele Izrael i SAD u vremenskom okviru koji se možda nikada neće ponoviti, rekao je Netanjahu.

On je podsetio da je izabran više puta na demokratskim izborima na kojima je dobio poverenje građana da nastavi da služi kao premijer Izraela.

-Pre svega da bih ispunio ove istorijske ciljeve. Iz tih razloga, moji advokati su danas podneli zahtev za pomilovanje predsedniku Izraela. Očekujem da će svi oni koji imaju na umu dobrobit zemlje podržati ovaj korak, poručio je Netanjahu.

Hercogov kabinet je potvrdio ranije danas da je izraelski premijer Benjamin Netanjahu podneo izraelskom predsedniku Isaku Hercogu zvaničan zahtev za pomilovanje.

-Kabinet predsednika smatra da je ovo vanredan zahtev koji nosi značajne implikacije. Nakon što primi sva relevantna mišljenja, predsednik će odgovorno i iskreno razmotriti zahtev, saopšteno je iz kabineta predsednika Hercoga, preneo je ranije Rojters.

