MAĐARI KUPUJU RUSKE NAFTNE KOMPANIJE? Hitno se oglasili zvaničnici
MAĐARSKA je otvorila pitanje kupovine udela u ruskim naftnim kompanijama pod sankcijama tokom današnjih razgovora u Kremlju, izjavio je potpredsednik ruske vlade Aleksandar Novak.
On je naglasio da se o ovim pregovorima ne bi trebalo javno govoriti jer je reč o osetljivim poslovnim aranžmanima.
- Takva tema postoji i razmatrana je. Mađarska je godinama naš pouzdan energetski partner. Mađarski partneri rade u tom pravcu, ali mnogo zavisi od samih poslovnih pregovora. Zato ovaj proces treba da se odvija tiho, bez medijske pažnje - rekao je Novak, prenosi Sputnjik.
Sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i mađarskog premijera Viktora Orbana trajao je skoro četiri sata, a jedna od centralnih tema bila je stabilnost isporuka gasa i nafte Mađarskoj.
U Budimpešti potvrđuju da se vode odvojeni razgovori o mogućnosti da mađarski MOL kupi udeo u srpskom NIS, kompaniji u većinskom vlasništvu ruskog Gasprom njefta. Šef kabineta premijera Mađarske Gergelj Guljaš izjavio je da je reč o „normalnoj tržišnoj operaciji“, ali je podvukao da su pregovori još u ranoj fazi, prenosi Rojters.
BONUS VIDEO - S-400 NA CRVENOM TRGU: Novosti snimile ponos ruske armije
