STRAVIČNI SNIMCI IZ HONGKONGA: Najmanje 44 osobe poginule, stotine nestalih, neboderi i dalje gore

27. 11. 2025. u 07:24 >> 07:28

U STRAVIČNOM požaru koji je juče izbio u nekoliko nebodera u Hongkongu i koji i dalje nije ugašen, broj žrtava je porastao na 44, mnogi su hospitalizovani, dok se 279 još vodi kao nestalo.

СТРАВИЧНИ СНИМЦИ ИЗ ХОНГКОНГА: Најмање 44 особе погинуле, стотине несталих, небодери и даље горе

Foto: Printskrin/X/@Chen1036108861

Prema zvaničnicima, 40 ljudi je preminulo na licu mesta, a još četiri u bolnici. Takođe, 45 osoba je u kritičnom stanju.

Uhapšena tri rukovodioca građevinske kompanije

Dva direktora i konsultant jedne građevinske kompanije uhapšeni su od strane policije zbog "krajnjeg nehata". Kompleks je bio u fazi opsežne renovacije kada je požar počeo.

Policija je saopštila da je pronašla polistirenske ploče koje su blokirale prozore na lokaciji i sumnja da su one, zajedno sa nekvalitetnim građevinskim materijalima možda dozvolile da se požar tako brzo proširi.

Dok se uzrok požara još istražuje, policija kaže da su na prozorima zgrada, koje su bile u fazi renoviranja, pronađene mreže i plastične folije. Policija tvrdi da su ovi materijali možda omogućili brže širenje vatre.

Jutros se dim i dalje kulja iz nekih solitera - ali je požar pod kontrolom u četiri od osam zgrada.

Vatrogasna služba očekuje da će biti potreban ceo dan da se požar obuzda.

Stotine stanovnika je evakuisano u privremena skloništa, a jedinice za hitne smeštaje dodeljuju se ljudima kojima je potrebno preseljenje.

Škole u ​​blizini požara obustavljaju nastavu

Trinaest škola će danas obustaviti nastavu zbog operacije gašenja požara koja i dalje traje i utiče na saobraćaj, saopštio je biro za obrazovanje Hong Konga.

Portparol je takođe rekao da su obrazovni psiholozi poslati u privremena skloništa u blizini kako bi pružili odgovarajuću podršku pogođenim učenicima.

Požar petog nivoa

Vatrogasna služba Hongkonga klasifikovala je požar kao alarm petog nivoa - najozbiljniji. Prošlo je 17 godina otkako je požar petog nivoa poslednji put pogodio Hongkong.

Takođe, ovo je najsmrtonosniji požar u Hongkongu u poslednjih barem 63 godine, sa najmanje 44 poginulih do sada i 279 ljudi koji se još vode kao nestali.

Već je izjednačio broj žrtava požara u avgustu 1962. u naselju Šam Šui Po, u kojem je poginulo 44 ljudi, a stotine drugih ostalo bez krova u gradu. Oko 22,7 kg vatrometa skladištenog u objektu izazvalo je tada brzo širenje požara na gornje spratove, objavio je list South China Morning Post (SCMP).

U novembru 1996. godine, požar u zgradi Garli u Koulunu ubio je 41 osobu i povredio još 81.

Najsmrtonosniji požar ikada zabeležen dogodio se 1948. godine nakon eksplozije u prizemlju petospratnog skladišta koje je sadržalo "opasnu robu", prema SCMP-u. U njemu je poginulo 176 ljudi.

"Ovo je moglo da se spreči"

Više od godinu dana, prozori stana Kiko Ma u Vang Fuk Kortu su bili zapečaćeni kao deo radova na renoviranju.

Stanarima su ponekad bili opušci cigareta blizu prozora, za koje sumnjaju da su ih ostavili građevinski radnici, rekla je ona za BBC.

- Ljudi su stalno pitali šta bi se desilo ako bi došlo do požara. Svi su bili veoma zabrinuti zbog ovoga - rekla je gospođa Ma, tridesettrogodišnjakinja koja živi u Kanadi, ali posećuje svoj stan u Hongkongu nekoliko puta godišnje.

Neki protivpožarni alarmi u Vang Fuk Kortu su bili isključeni tokom renoviranja, dodala je, jer su građevinski radnici redovno koristili protivpožarne stepenice za ulazak i izlazak iz zgrade.

U satima od izbijanja požara, grupni čet sastavljen od stanara i vlasnika kuća bio je preplavljen porukama ljudi čije se porodice još uvek vode kao nestale.

- Ovo je moglo da se spreči. Ovo nije bila nesreća. Mnogo ljudi nije ispunilo svoje dužnosti - kaže gospođa Ma.

(Telegraf.rs/BBC)

