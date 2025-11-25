Svet

VELIKO UPOZORENJE AMERIKE! Svet strepi od novog rata, avio-kompanije masovno otkazuju letove

V.N.

25. 11. 2025. u 08:52

VENECUELANSKI institut za vazduhoplovstvo u ponedeljak je obavestio međunarodne avio-kompanije da moraju da nastave letove u zemlji u roku od 48 sati ili rizikuju da izgube odobrenje za let, saopštilo je Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaj (IATA).

ВЕЛИКО УПОЗОРЕЊЕ АМЕРИКЕ! Свет стрепи од новог рата, авио-компаније масовно отказују летове

Foto: FEDERICO PARRA / AFP / Profimedia

Nekoliko međunarodnih avio-kompanija otkazalo je svoje letove iz Venecuele poslednjih dana nakon što je američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) upozorila glavne avio-kompanije na "potencijalno opasnu situaciju" prilikom letenja iznad zemlje.

Oglasila se IATA

IATA, koja predstavlja oko 350 avio-kompanija, kritikovala je potez venecuelanskih vlasti, upozoravajući da će odluka "dodatno smanjiti povezanost sa tom zemljom, koja je već najmanje povezana u regionu".

Ranije u ponedeljak, španski avio-prevoznik Er Evropa saopštio je da obustavlja svojih pet nedeljnih letova između Madrida i Karakasa "dok uslovi ne dozvole" da se oni nastave. Avio-kompanija Erlajn Plus Ultra takođe je obustavila istu rutu, objavili su španski mediji.

Tokom vikenda, španski avio-prevoznik Iberija je saopštio da takođe obustavlja svoje letove za Venecuelu, pridruživši se drugim avio-kompanijama kao što su brazilski Gol, kolumbijski Avijanka i portugalski TAP Er. Portparol Iberije je u ponedeljak rekao da će suspenzija trajati najmanje do 1. decembra.

Turkiš erlajns je otkazao letove do petka. Prošlog petka, američka FAA upozorila je na "pogoršanje bezbednosne situacije i povećanu vojnu aktivnost u ili oko Venecuele" i rekla da bi pretnje mogle predstavljati rizik za avione na svim visinama.

Poslednjih meseci došlo je do masovnog gomilanja američkih vojnih snaga u regionu, uključujući najveći nosač aviona američke mornarice, najmanje osam drugih ratnih brodova i avione F-35.

(Alo)

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
CRVENA ZVEZDA ODSTRANILA NEMANJU RADONJIĆA IZ TAKMIČARSKOG TIMA! Vri na Marakani!

CRVENA ZVEZDA ODSTRANILA NEMANjU RADONjIĆA IZ TAKMIČARSKOG TIMA! Vri na "Marakani"!