VELIKO UPOZORENJE AMERIKE! Svet strepi od novog rata, avio-kompanije masovno otkazuju letove

VENECUELANSKI institut za vazduhoplovstvo u ponedeljak je obavestio međunarodne avio-kompanije da moraju da nastave letove u zemlji u roku od 48 sati ili rizikuju da izgube odobrenje za let, saopštilo je Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaj (IATA).

Nekoliko međunarodnih avio-kompanija otkazalo je svoje letove iz Venecuele poslednjih dana nakon što je američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) upozorila glavne avio-kompanije na "potencijalno opasnu situaciju" prilikom letenja iznad zemlje.

Oglasila se IATA

IATA, koja predstavlja oko 350 avio-kompanija, kritikovala je potez venecuelanskih vlasti, upozoravajući da će odluka "dodatno smanjiti povezanost sa tom zemljom, koja je već najmanje povezana u regionu".

Ranije u ponedeljak, španski avio-prevoznik Er Evropa saopštio je da obustavlja svojih pet nedeljnih letova između Madrida i Karakasa "dok uslovi ne dozvole" da se oni nastave. Avio-kompanija Erlajn Plus Ultra takođe je obustavila istu rutu, objavili su španski mediji.

Clear airspace: as of a few hours ago, flights that would normally pass through Venezuelan airspace began re-routing.

Tokom vikenda, španski avio-prevoznik Iberija je saopštio da takođe obustavlja svoje letove za Venecuelu, pridruživši se drugim avio-kompanijama kao što su brazilski Gol, kolumbijski Avijanka i portugalski TAP Er. Portparol Iberije je u ponedeljak rekao da će suspenzija trajati najmanje do 1. decembra.

Depois da Iberia, a Air Europa cancelou todos os seus voos com destino ou partida da Venezuela, restando apenas alguns voos da Copa Airlines na região.

Dentro de horas, o espaço aéreo da Venezuela não registrará mais voos comerciais.

Caças americanos estão prontos para decolar.

Turkiš erlajns je otkazao letove do petka. Prošlog petka, američka FAA upozorila je na "pogoršanje bezbednosne situacije i povećanu vojnu aktivnost u ili oko Venecuele" i rekla da bi pretnje mogle predstavljati rizik za avione na svim visinama.

Poslednjih meseci došlo je do masovnog gomilanja američkih vojnih snaga u regionu, uključujući najveći nosač aviona američke mornarice, najmanje osam drugih ratnih brodova i avione F-35.

