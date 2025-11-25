VELIKO UPOZORENJE AMERIKE! Svet strepi od novog rata, avio-kompanije masovno otkazuju letove
VENECUELANSKI institut za vazduhoplovstvo u ponedeljak je obavestio međunarodne avio-kompanije da moraju da nastave letove u zemlji u roku od 48 sati ili rizikuju da izgube odobrenje za let, saopštilo je Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaj (IATA).
Nekoliko međunarodnih avio-kompanija otkazalo je svoje letove iz Venecuele poslednjih dana nakon što je američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) upozorila glavne avio-kompanije na "potencijalno opasnu situaciju" prilikom letenja iznad zemlje.
Oglasila se IATA
IATA, koja predstavlja oko 350 avio-kompanija, kritikovala je potez venecuelanskih vlasti, upozoravajući da će odluka "dodatno smanjiti povezanost sa tom zemljom, koja je već najmanje povezana u regionu".
Ranije u ponedeljak, španski avio-prevoznik Er Evropa saopštio je da obustavlja svojih pet nedeljnih letova između Madrida i Karakasa "dok uslovi ne dozvole" da se oni nastave. Avio-kompanija Erlajn Plus Ultra takođe je obustavila istu rutu, objavili su španski mediji.
Tokom vikenda, španski avio-prevoznik Iberija je saopštio da takođe obustavlja svoje letove za Venecuelu, pridruživši se drugim avio-kompanijama kao što su brazilski Gol, kolumbijski Avijanka i portugalski TAP Er. Portparol Iberije je u ponedeljak rekao da će suspenzija trajati najmanje do 1. decembra.
Turkiš erlajns je otkazao letove do petka. Prošlog petka, američka FAA upozorila je na "pogoršanje bezbednosne situacije i povećanu vojnu aktivnost u ili oko Venecuele" i rekla da bi pretnje mogle predstavljati rizik za avione na svim visinama.
Poslednjih meseci došlo je do masovnog gomilanja američkih vojnih snaga u regionu, uključujući najveći nosač aviona američke mornarice, najmanje osam drugih ratnih brodova i avione F-35.
(Alo)
BONUS VIDEO
Preporučujemo
"PREPREKA ZA TRAJNI MIR U UKRAJINI" Makron: Jedina crvena linija koju imamo zove se Rusija
25. 11. 2025. u 08:58
PRODUŽETAK UKRAJINSKOG RATA KAO „KUPOVINA VREMENA”: Sprema li se Evropa za veliki sukob?
25. 11. 2025. u 07:00
TRAMP DONEO KONAČNU ODLUKU: Muslimansku braću proglasiti terorističkom organizacijom
24. 11. 2025. u 23:30
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)