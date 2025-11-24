HAOS ZBOG NEPOTVRĐENIH GLASINA! Hiljade ljudi u jurišu na drevnu pećinu na jugu Sirije (VIDEO)
NA jugu Sirije je hiljade ljudi pojurilo ka pećini verujući glasinama da je puna zlata i blaga, što se ispostavilo netačnim.
Ogromne mase ljudi iz sirijskih provincija Dara i Kuneitra pohitale su u grad Al‑Hara nakon glasina o pećini navodno punoj zlata. Međutim, zvaničnici za antičke spomenike otkrili su da se na mestu nalazi drevni rimski grob i arheološki nalazi, ali zlato nije pronađeno. Samo jedna glasina bila je dovoljna da izazove haos na jugu Sirije.
Hiljade civila uputile su se na gradilište u Al‑Hari u oblasti Al‑Sanamajn, nakon što su se po društvenim mrežama širile priče o drevnoj pećini punoj zlata.
Ljudi su u subotu uveče, po mraku, pokušavali da dođu do navodnog blaga, ali zlata nije bilo. Umesto toga otkrili su grob iz rimskog perioda.
REAKCIJA VLASTI I BEZBEDNOSNIH SNAGA
Vladine bezbednosne snage brzo su stigle na mesto događaja kako bi razdvojile rastuću masu. Video snimci na društvenim mrežama prikazuju ljude kako nasrću na gradilište dok su se u vazduhu čuli pucnji iz oružja sigurnosnih snaga koje su pokušavale da uspostave red.
Lokalni administrator Al‑Sanamajne, Vael al‑Zamel, pokušao je da smiri situaciju, ističući da glasine nisu potvrđene. Rekao je da je tokom iskopa podruma ispod jedne kuće otkriven mali otvor, ali da nije potvrđena dubina ni priroda prostora, i da svakako nema dokaza o zlatu.
PROFESIONALNA PROVERA I MERE OPREZA
Snage unutrašnje bezbednosti raspoređene su na mestu, a tim Direktorata za antičke spomenike pozvan je da izvrši profesionalni pregled.
Al‑Zamel je apelovao na javnost da "ne podleže glasinama", upozoravajući da gužva i masovno okupljanje mogu izazvati katastrofu. Kasnije je u gradu uveden policijski čas do 6 časova ujutro.
SVEDOČENjA MEŠTANA I LOKALNI OBIČAJI
Uprkos zvaničnim objašnjenjima, svedoci su za sirijski list Al‑Vatan rekli da je hiljade ljudi stiglo iz oblasti Dara i Kuneitra, ali niko nije pronašao obećano blago.
Po njihovim rečima, slične glasine o zlatnim nalazištima kružile su i ranije, a nakon što bi bezbednosne snage razdvojile masu, tvrdilo se da je zlato nestalo.
Meštani Al‑Hare istakli su da je region poznat po drevnim nalazištima, i da postoji verovanje da se ispod tla krije drevni grad, što stalno podstiče spekulacije kad se vrše novi iskopi.
Neki su upozorili da masovni ulazak u otvor može dovesti do urušavanja obližnjih zgrada.
ZVANIČNA OTKRIĆA
Zvanična saopštenja Direktorata za antičke spomenike i muzeje u Dari prikazala su drugačiju sliku - zlato nije pronađeno, ali jeste rimski grob.
Tokom iskopa deo tla se srušio, a profesionalni tim koji je stigao noću otkrio je grob.
Dodatni nalazi uključuju fragment bronzane narukvice, lampu od terakote, manju i veću glinenu posudu, stele sa grčkim natpisom i statuetu kamile. Svi predmeti preneti su u Direktorat za antičke spomenike u Dari radi očuvanja i biće poslati u lokalni muzej.
- Informacije koje kruže na društvenim mrežama o pećini punoj zlata nisu tačne - stoji u saopštenju Direktorijata.
Dodali su da je arheološko mesto grob koji zahteva pažljivo čuvanje i konzervaciju.
- Sirijsko kulturno nasleđe je nacionalno blago i svaki pravi pronalazak biće transparentno objavljen samo putem zvaničnih kanala - saopštio je Direktorijat.
(Kurir.rs/Ynet)
