ORUŽJE KOJE MOŽE DA POTOPI ČITAVE GRUPE NOSAČA AVIONA: Kina testirala novu hipersoničnu raketu DF-27 ima jednu manu (VIDEO)

PEKING je tiho, ali odlučno prešao u novu fazu razvoja oružja dugog dometa, a najnoviji dokaz stiže sa snimaka i fotografija rakete DF-27 – platforme koja bi mogla radikalno da promeni odnos snaga u Pacifiku.

Reč je o hipersoničnoj balističkoj raketi srednjeg dometa, projektovanoj da uništava nosače aviona i njihove prateće borbene grupe na daljinama do 8.000 kilometara.

Snimci koji su se pojavili u kineskim i regionalnim kanalima pokazuju raketu na masivnom transporteru-lanseru sa 12 točkova, prekrivenom kamuflažnom mrežom tokom premeštanja. Ovaj detalj sugeriše da se ne radi o prototipu u laboratorijskoj fazi, već o sistemu koji je već prošao ključna testiranja i verovatno se približava regularnom naoružavanju kineske vojske, ako već nije u upotrebi.

DOMET KOJI MENjA PRAVILA IGRE

Procene stručnjaka govore o dometu od 5.000 do čak 8.000 kilometara. To DF-27 pozicionira između rakete DF-26 (4.500 km), poznate kao „ubica nosača aviona“, i interkontinentalnih balističkih raketa koje ciljaju kontinentalni deo SAD.

Takav domet znači da DF-27 ne ugrožava samo američke baze u Guamu i na Havajima, već može dejstvovati protiv flota koje operišu duboko u centralnom Pacifiku – zonama koje su se do sada smatrale relativno bezbednim.

Velika pažnja usmerena je na činjenicu da DF-27 koristi hipersonično klizno vozilo, tehnologiju u kojoj Kina već godinama prednjači.

HIPERSONIČNI „JEDRILIČAR“ – NAJVEĆI STRAH AMERIČKIH PLANERA

DF-27 pripada maloj grupi balističkih raketa sa hipersoničnim kliznim vozilima koje su u razvoju širom sveta. Severna Koreja je prva testirala svoju verziju Hvasong-16B u martu 2024. godine, a Rusija je odgovorila verzijom „Orešnik“ u novembru iste godine. Ipak, Kina ostaje vodeći akter.

Hipersonična klizna letelica funkcioniše tako što se nakon izlaska iz atmosfere odvaja od rakete, potom ulazi u gornje slojeve atmosfere i jedri ogromnim brzinama uz mogućnost promene kursa. To čini presretanje gotovo nemogućim, a ciljanje dostupnim i protiv najzaštićenijih meta.

Zapadni zvaničnici već godinama upozoravaju na kineski napredak. Američki general Džon Hajten je još 2021. komentarisao sličan kineski test:

„Ispalili su raketu dugog dometa. Obeležili su ceo svet, vozilo je klizilo nazad u Kinu i pogodilo metu. Neverovatno precizno.“

To je trenutak kada su i u Pentagonu prvi put jasno shvatili da Kina ne gradi samo regionalne kapacitete, već oružje koje može izvesti iznenadni, teško odbranjivi udar na bilo koju tačku planete.

ZAŠTO SU DF-27 I NjENE „SESTRE“ NAJOPASNIJI SISTEM NA PACIFIKU

Kina već decenijama razvija protivbrodske balističke rakete, jedina zemlja na svetu koja taj koncept zaista primenjuje na operativnom nivou. Prvo je DF-21D pomerila pretnju na zapadni Pacifik. DF-26 je proširila domet do Guama. DF-27 preti da probije i tu granicu, gurajući kinesku vatrenu moć stotinama kilometara istočnije u otvoreni Pacifik.

Ukoliko kineska vojska savlada ciljano navođenje protiv brodova na tim daljinama, grupe američkih nosača aviona, stub globalne američke moći, biće izložene riziku kakav do sada nisu poznavale.

SLABA TAČKA DF-27: CILjANjE PREKO SATELITA I DRONOVA

Uprkos ogromnom potencijalu, DF-27 ima jedan poznat problem – precizno ciljanje pokretnih mornaričkih grupa zahteva stalne, pouzdane podatke o lokaciji ciljeva. To se tradicionalno oslanja na vojni satelitski nadzor i dugačke izvidničke letelice.

Uništavanje ili ometanje tih resursa moglo bi da smanji preciznost udara do mere da raketa bude efikasna samo protiv statičnih ciljeva.

Ipak, Kina upravo u tom segmentu poslednjih godina pravi skok. Razvija nove interkontinentalne dronove ogromnog doleta, uključujući i modele koji liče na američki RQ-180 i B-21 Raider. Takve letelice mogle bi nositi ogromne radare i elektro-optičke senzore, pružajući upravo onu vrstu ciljanja potrebnu da DF-27 postane potpuno operativno protiv pomorskih grupa.

HIPERSONIČNA TRKA ULAZI U NOVU FAZU

Od DF-21D do DF-27, kineski razvojni korak pokazuje jasnu strategiju: neutralizovati američke nosače aviona i ograničiti sposobnost SAD da intervenišu na azijskim morima. Test DF-27, bez obzira na to da li je sada zvanično završen, jasno potvrđuje da se Peking priprema za buduću konfrontaciju u kojoj će brzina, preciznost i domet biti presudni faktori.

