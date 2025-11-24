KOŠTA I LAJEN O RATU U UKRAJINI: Novi zamah ka miru, EU nastavlja sa podrškom Kijevu

PREDSEDNIK Evropskog saveta Antonio Košta i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ocenili su da je postignut napredak u mirovnim pregovorima za okončanje rata u Ukrajini.

Foto: Profimedia, Shutterstock

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta ocenio je da je dobijen novi zamah u mirovnim pregovorima.

- Postignut je značajan napredak u mirovnim pregovorima. Pitanja koja utiču na Evropsku uniju zahtevaju puno uključenje EU - rekao je Košta u Luandi, u Angoli, gde se održava samit Evropske unije i Afričke unije.

Kako je rekao tokom zajedničke konferencije za medije sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, EU je posvećena tome da nastavi da predsedniku Ukrajine Vladimiru Zelenskom pruža svu neophodnu podršku.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen rekla je da je postavljena solidna osnova za napredak u mirovnim pregovorima u Ukrajini.

- Teritorija i suverenitet Ukrajine moraju se poštovati - rekla je Fon der Lajen.

Kako kaže, izbor sudbine Ukrajine je u njenim sopstvenim rukama.

(Alo.rs)