KOŠTA I LAJEN O RATU U UKRAJINI: Novi zamah ka miru, EU nastavlja sa podrškom Kijevu
PREDSEDNIK Evropskog saveta Antonio Košta i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ocenili su da je postignut napredak u mirovnim pregovorima za okončanje rata u Ukrajini.
Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta ocenio je da je dobijen novi zamah u mirovnim pregovorima.
- Postignut je značajan napredak u mirovnim pregovorima. Pitanja koja utiču na Evropsku uniju zahtevaju puno uključenje EU - rekao je Košta u Luandi, u Angoli, gde se održava samit Evropske unije i Afričke unije.
Kako je rekao tokom zajedničke konferencije za medije sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, EU je posvećena tome da nastavi da predsedniku Ukrajine Vladimiru Zelenskom pruža svu neophodnu podršku.
Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen rekla je da je postavljena solidna osnova za napredak u mirovnim pregovorima u Ukrajini.
- Teritorija i suverenitet Ukrajine moraju se poštovati - rekla je Fon der Lajen.
Kako kaže, izbor sudbine Ukrajine je u njenim sopstvenim rukama.
(Alo.rs)
Preporučujemo
PREDSEDNIK SLOVAČKE: Trampov mirovni plan veliki korak u pravom smeru
24. 11. 2025. u 14:55
UKRAJINA POSTAVILA CRVENE LINIJE: Od ovih tačaka neće odustati u mirovnom planu
24. 11. 2025. u 13:49
RUSKI SENTOR O MIROVNOM PLANU: Zapad je napustio Ukrajinu
24. 11. 2025. u 13:08
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)