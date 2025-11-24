PREDSEDNIK SLOVAČKE: Trampov mirovni plan veliki korak u pravom smeru
PREDSEDNIK Slovačke Peter Pelegrini ocenio je da je mirovni plan američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje sukoba u Ukrajini prvi, ali veliki korak u pravom smeru, kao i da još uvek treba mnogo posla da se uradi>
On je na društvenoj mreži Iks napisao da je sada najvažniji zadatak postizanje istinskog sporazuma između Rusije i Ukrajine, prenosi Tasr.
Istovremeno Pelegrini je pohvalio američkog predsednika i njegov tim, za koje je rekao da neumorno rade na postizanju mira u Ukrajini, kao i da je mirovni plan od 28 tačaka veoma jak i veoma ozbiljan prvi korak.
- Najvažnije je da se sada postigne istinski sporazum između Ukrajine i Rusije, koji snažno podržavaju SAD, EU, NATO i svi ključni međunarodni partneri. Tako se postižu rezultati - napisao je Pelegrini.
Delegacije Ukrajine, SAD i evropskih zemalja razgovarale su u nedelju u Ženevi o američkom planu za okončanje sukoba u Ukrajini od 28 tačaka, nakon što su Kijev i njegovi saveznici izrazili nezadovoljstvo zbog delova predloženog plana koji predviđa velike ustupke Rusiji.
U međuvremenu, pojavio se i evropski predlog koji su pripremile Velika Britanija, Francuska i Nemačka, a koji uzima američki plan kao osnovu, ali ga zatim analizira tačku po tačku sa predloženim izmenama i brisanjem pojedinih delova.
Kremlj nije dobio informacije o pregovorima SAD, Ukrajine i evropskih država u Ženevi, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov, prenosi RIA Novosti.
Portparol Kremlja je istakao da u Moskvi ne znaju koji je tekst plana razvijen tokom tih kontakata.
- Mi ne znamo da li će šef kijevskog režima otputovati u Vašington, šta će se tačno razmatrati, niti koji je tekst u Ženevi pripremljen. Zasad ne raspolažemo takvim informacijama - podvukao je Peskov.
(Tanjug)
