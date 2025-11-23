SJEDINjENE Američke Države ne mogu da raspolažu zamrznutom imovinom Rusije u Evropi, tačka u američkom planu o prebacivanju ovih sredstava Ukrajini radi obnove, pri čemu bi Vašington dobijao polovinu profita, je neprihvatljiva, izjavio je nemački kancelar Fridrih Merc u intervjuu za televiziju ARD.

Foto: Tanjug Ap

„To je neprihvatljivo i upravo zato Evropljani sede za pregovaračkim stolom. Postoje delovi ovog plana od 28 tačaka koji apsolutno ne mogu biti sprovedeni bez našeg pristanka. Radi se o ruskoj imovini koja će se koristiti kao garancija za kredit“, rekao je Merc, odgovarajući na pitanje o inicijativi predsednika SAD Donalda Trampa o radu sa zamrznutom ruskom imovinom zaobilazeći EU.

Prema njegovim rečima, ako kredit i bude odobren, biće odobren od strane Evropske unije, a zatim predat Ukrajini kako bi mogla da nastavi da kupuje oružje.

„Ali to se ne tiče direktno Amerikanaca. I stoga, naravno, Amerikanci ne mogu da upravljaju tim novcem, a zahtev za dodatnih 100 milijardi od Evrope takođe nije nešto oko čega možemo da se složimo“, zaključio je Merc.

Američka administracija ranije je najavila razvoj plana za ukrajinsko rešenje, napominjući da za sada neće razmatrati njegove detalje, jer je rad još uvek u toku. Kremlj je saopštio da Rusija ostaje otvorena za pregovore i posvećena dogovorima iz Enkoridža.

Prema izveštajima različitih medija, jedna od tačaka američkog plana je predlog SAD da se 100 milijardi evra od zamrznute ruske imovine iskoristi za obnovu Ukrajine, pri čemu bi SAD dobile polovinu profita.

(Sputnjik)