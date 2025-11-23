Svet

HITNA REAKCIJA ZBOG ZASTRAŠUJUĆE MERCOVE GLUPOSTI: Mislim da je to stvar političkog iskustva

Novosti online

23. 11. 2025. u 18:03

BRAZILSKI lider Lula da Silva smatra da nemačkom kancelaru Fridrihu Mercu nedostaje političkog iskustva.

ХИТНА РЕАКЦИЈА ЗБОГ ЗАСТРАШУЈУЋЕ МЕРЦОВЕ ГЛУПОСТИ: Мислим да је то ствар политичког искуства

Foto: Profimedia

Političar je dao izjavu kao odgovor na Mercovu izjavu o njegovoj radosti zbog povratka u Nemačku sa samita o klimi u Brazilu.

- Mislim da je to stvar političkog iskustva - rekao je Lula da Silva.

Dopustio je da bi se Mercu Brazil mogao dopasti prilikom njegove sledeće posete.

Tokom svog govora na kongresu u Berlinu, Merc je izjavio da Nemci žive u jednoj od najlepših zemalja na svetu. Ispričao je da su tokom njegove posete Brazilu novinari u njegovom timu rekli da ne žele da ostanu u Belem do Para. Merc je potom rekao da su svi srećni što napuštaju grad i vraćaju se u Nemačku.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZASTRAŠUJUĆE UPOZORENJE VIKTORA ORBANA: Evropa ima dve opcije, jedna vodi direktno u rat

ZASTRAŠUJUĆE UPOZORENjE VIKTORA ORBANA: Evropa ima dve opcije, jedna vodi direktno u rat