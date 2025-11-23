HITNA REAKCIJA ZBOG ZASTRAŠUJUĆE MERCOVE GLUPOSTI: Mislim da je to stvar političkog iskustva

BRAZILSKI lider Lula da Silva smatra da nemačkom kancelaru Fridrihu Mercu nedostaje političkog iskustva.

Političar je dao izjavu kao odgovor na Mercovu izjavu o njegovoj radosti zbog povratka u Nemačku sa samita o klimi u Brazilu.

- Mislim da je to stvar političkog iskustva - rekao je Lula da Silva.

Dopustio je da bi se Mercu Brazil mogao dopasti prilikom njegove sledeće posete.

Tokom svog govora na kongresu u Berlinu, Merc je izjavio da Nemci žive u jednoj od najlepših zemalja na svetu. Ispričao je da su tokom njegove posete Brazilu novinari u njegovom timu rekli da ne žele da ostanu u Belem do Para. Merc je potom rekao da su svi srećni što napuštaju grad i vraćaju se u Nemačku.