HITNA REAKCIJA ZBOG ZASTRAŠUJUĆE MERCOVE GLUPOSTI: Mislim da je to stvar političkog iskustva
BRAZILSKI lider Lula da Silva smatra da nemačkom kancelaru Fridrihu Mercu nedostaje političkog iskustva.
Političar je dao izjavu kao odgovor na Mercovu izjavu o njegovoj radosti zbog povratka u Nemačku sa samita o klimi u Brazilu.
- Mislim da je to stvar političkog iskustva - rekao je Lula da Silva.
Dopustio je da bi se Mercu Brazil mogao dopasti prilikom njegove sledeće posete.
Tokom svog govora na kongresu u Berlinu, Merc je izjavio da Nemci žive u jednoj od najlepših zemalja na svetu. Ispričao je da su tokom njegove posete Brazilu novinari u njegovom timu rekli da ne žele da ostanu u Belem do Para. Merc je potom rekao da su svi srećni što napuštaju grad i vraćaju se u Nemačku.
