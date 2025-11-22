JEDNA OSOBA UBIJENA, OSMORO RANJENO, PRESTRAVLJENE PORODICE BEŽALE SA LICA MESTA: Noć proslave prerasla u paniku nakon pucnjave u Čikagu
NOĆ proslave prerasla je u paniku nakon što su se dogodile dve pucnjave u Čikagu samo nekoliko sati nakon što je u gradu zvanično zasvetlela novogodišnja jelka.
Jedna osoba je ubijena, a osmoro je ranjeno u petak, dok su prestravljene porodice bežale sa lica mesta, prenosi Daily mail.
Prvi rafal je odjeknuo oko 21:50 u blizini ulica Stejt i Randolf, na samo nekoliko koraka od pozorišta u Čikagu. Policija u patroli čula je pucnje ispaljene u veliku grupu, što je izazvalo stampedo.
Sedmoro tinejdžera, uzrasta od 13 do 17 godina, pogođeno je i hitno prevezeno u dečje bolnice Stroger i Luri.
Policija nije utvrdila motiv, niti je bilo hapšenja.
Oko 30 minuta kasnije, panika je ponovo zavladala ulicama u blizini Adamsa i Dirborna.
Tamo su policajci pronašli još dve žrtve: osamnaestogodišnjeg muškarca upucanog u nogu i još jednu osobu koja je kasnije podlegla povredama u bolnici Nortvestern.
Odbornik Brajan Hopkins je na Iksu napisao da je više policajaca "napadnuto i povređeno buzdovanima i elektrošokerima", a najmanje jedan je hospitalizovan. Hopkins je takođe napomenuo da je jedna žrtva zadobila po život opasnu ranu na torzu.
Nasilje se dogodilo tokom jedne od najprometnijih noći u sezoni, kada su hiljade ljudi ispunile Milenijumski park povodom paljenja jelke i otvaranja božićnog marketa.
Istraga dve pucnjave je u toku.
(Telegraf)
Preporučujemo
TAMNA JE NOĆ: Ukrajina u čudu gledala šta se dogodilo na fudbalskoj utakmici (VIDEO)
22. 11. 2025. u 21:35
LIDERI ZEMALjA G20 USVOJILI DEKLERACIJU: Pozvali na proširenje Saveta bezbednosti UN
22. 11. 2025. u 21:31
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)
DVA ruska vojnika su spasena od dizanja u vazduh nakon što je svinja stala na protivpešadijsku minu koju su ostavile ukrajinske trupe u povlačenju.
21. 11. 2025. u 20:45
Komentari (0)