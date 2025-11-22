Svet

JEDNA OSOBA UBIJENA, OSMORO RANJENO, PRESTRAVLJENE PORODICE BEŽALE SA LICA MESTA: Noć proslave prerasla u paniku nakon pucnjave u Čikagu

V.N.

22. 11. 2025. u 18:40

NOĆ proslave prerasla je u paniku nakon što su se dogodile dve pucnjave u Čikagu samo nekoliko sati nakon što je u gradu zvanično zasvetlela novogodišnja jelka.

FOTO: AP/Tanjug

Jedna osoba je ubijena, a osmoro je ranjeno u petak, dok su prestravljene porodice bežale sa lica mesta, prenosi Daily mail.

Prvi rafal je odjeknuo oko 21:50 u blizini ulica Stejt i Randolf, na samo nekoliko koraka od pozorišta u Čikagu. Policija u patroli čula je pucnje ispaljene u veliku grupu, što je izazvalo stampedo.

Sedmoro tinejdžera, uzrasta od 13 do 17 godina, pogođeno je i hitno prevezeno u dečje bolnice Stroger i Luri.

Policija nije utvrdila motiv, niti je bilo hapšenja.

Oko 30 minuta kasnije, panika je ponovo zavladala ulicama u blizini Adamsa i Dirborna.

Tamo su policajci pronašli još dve žrtve: osamnaestogodišnjeg muškarca upucanog u nogu i još jednu osobu koja je kasnije podlegla povredama u bolnici Nortvestern.

Odbornik Brajan Hopkins je na Iksu napisao da je više policajaca "napadnuto i povređeno buzdovanima i elektrošokerima", a najmanje jedan je hospitalizovan. Hopkins je takođe napomenuo da je jedna žrtva zadobila po život opasnu ranu na torzu.

Nasilje se dogodilo tokom jedne od najprometnijih noći u sezoni, kada su hiljade ljudi ispunile Milenijumski park povodom paljenja jelke i otvaranja božićnog marketa.

Istraga dve pucnjave je u toku.

(Telegraf)

