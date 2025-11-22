MERC DUGO RAZGOVARAO S TRAMPOM: Nemački kancelar otkrio šta je rekao američkom lideru o Ukrajini

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je da je jasno stavio do znanja američkom predsedniku Donaldu Trampu, u dugom telefonskom razgovoru, da Evropa mora biti deo bilo kakvog procesa za okončanje ruskog rata u Ukrajini.

Foto Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Merc je, nakon samita G20 u Johanesburgu, izjavio da je Trampu, u telefonskom razgovoru tokom protekle noći, rekao da ratove ne mogu okončati velike sile preko glava pogođenih zemalja, kao i da se rat može okončati samo uz saglasnost Ukrajine i Evrope, prenosi Rojters.

- Ako Ukrajina izgubi ovaj rat i eventualno se raspadne, to će imati uticaj na evropsku politiku u celini, na celom evropskom kontinentu. I zato smo toliko posvećeni ovom pitanju. Trenutno postoji prilika da se ovaj rat okonča, ali smo još uvek prilično daleko od dobrog ishoda za sve - kazao je Merc.

Foto Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Dodao je da je podsetio Trampa i na to kako se Rusija nosila sa Budimpeštanskim memorandumom, sporazumom iz 1994. godine u kojem se Kijev odrekao svog nuklearnog arsenala u zamenu za bezbednosne garancije koje su se pokazale nedovoljnim da odvrate Rusiju.

- Zato sada moraju biti date druge bezbednosne garancije, moraju se napraviti drugi pouzdaniji sporazumi - zaključio je Merc.

(Tanjug)