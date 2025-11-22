AUTOBUS SA 65 PUTNIKA SLETEO U PROVALIJU: Hospitalizovano 10 osoba

DESET osoba je prevezeno u bolnicu nakon što je autobus sa 45 do 65 putnika sleteo jutros s puta u Švedskoj i upao u jarak, saopštila je švedska policija.

Prema prvim informacijama niko nije životno ugrožen, preneo je SVT.

Nesreća se dogodila jutros u 7.45 časova, a na teren je upućen veliki broj spasilačkih ekipa, policije i Hitne pomoći.

Jedna osoba je bila zarobljena u autobusu pre nego što je izvučena tokom akcije spasavanja.

Više putnika je zadobilo lakše povrede.

Bolnica u Likseleu i Univerzitetska bolnica Norland proglasile su vanredno stanje kako bi prihvatile povređene.

"Bolnica Liksele je aktivirala krizni protokol i priprema se za prijem pacijenata", rekla je predstavnica regionalnih vlasti Petra Olgarson.

Autobus je vršio usluge čarter prevoza za finsku kompaniju "Saaga Travel".

Poslovni menadžer kompanije Peka Kimpimaki potvrdio je da je vozilo njihovo, ali da još nemaju informacije o nacionalnosti putnika.

Prema policijskom saopštenju, među putnicima u autobusu nema dece.

Prema izveštajima sa terena, u regionu je jutros pao sneg i putevi su bili klizavi, pa se sumnja da je autobus proklizao zbog leda na putu.

Put E45 je bio zatvoren u oba smera nekoliko sati, ali je danas u 12.30 časova ponovo otvoren za saobraćaj.

Policija je obavila uviđaj i zaplenila autobus radi tehničkog veštačenja.

Tačan uzrok nesreće za sada nije poznat.



