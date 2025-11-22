RUSI RAZNELI PUNKT U BLIZINI GRANICE SA RUMUNIJOM: Hitno dignuti lovci F-16

RUSKA vojska je tokom noći izvela napad dronom u južnom delu Odeske oblasti, na kontrolni punkt Orlovka na granici Ukrajine sa Rumunijom, a u napadu ima povređenih, saopštila je Odeska carinska služba. Zbog ruskih vazdušnih napada na ukrajinske ciljeve u blizinu granice sa Rumunijom, podignuta su dva lovačka aviona tipa F-16 Fajting Falkon.

Foto Tanjug/AP/Leo Correa

Prema saopštenju, ruski dronovi su oštetili su infrastrukturu kompleksa Orlovka, prenosi Unian.

- Međunarodni granični prelaz Orlovka privremeno obustavlja rad. Trenutno se preduzimaju sve neophodne mere za ublažavanje posledica. Molimo vas da koristite druge obližnje granične prelaze - navodi se u saopštenju carine.

❗️Overnight, kamikaze drones also attacked 🇷🇺Syzran in the Samara region. pic.twitter.com/EMMk2AMqOQ — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) November 22, 2025

Prema rečima načelnika Odeske regionalne državne administracije Olega Kipera, ruske snage su izvršile masovni napad na južni region Ukrajine.

- Uprkos aktivnim operacijama protivvazdušne odbrane, zabeležena je šteta na civilnim zgradama. Oštećene su fasade, krovovi i stakla administrativnih zgrada. Takođe je oštećeno jedanaest kamiona na parkingu - napisao je Kiper na Telegramu. Prema preliminarnim podacima, dve osobe su povređene u napadu, navodi Unian.

Overnight, a massive Russian Geran-2 drone attack was carried out on the Orlivka Gas Compresser Station in southern Odesa Oblast near the border with Romania.



Approximately 38 drones took part in the attack, most/all of which impacted.



Coordinates: 45.30433, 28.54219 pic.twitter.com/MFw7aSYm9h — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) November 22, 2025

Dignuti lovci F-16

Zbog ruskih vazdušnih napada u noći između 21. i 22. novembra na ukrajinske ciljeve u blizinu granice sa Rumunijom iz rumunske vojne vazduhoplovne baze Borča podignuta su dva lovačka aviona tipa F-16 Fajting Falkon, saopštilo je jutros rumunsko ministarstvo odbrane (RMO).

U 01.33 je poslata je poruka tipa Ro-Alert za sever okruga Tulča, nakon intenziviranja ruskih napada i otkrivanja dronova u pograničnoj oblasti Ismaila (Ukrajina), navodi se u saopštenju za javnost RMO, prenosi portal Digi24.ro. Ustanovljeno je da nije bilo evidntiranih upada ruskih dronova u rumunski vazdušni prostor i nakon toga, u 03.42, avioni F-16 Fajting Falkon su se vratili u vazduhoplovnu bazu Borča.

Romanian F-16s monitored the border after Russian drones struck near Odessa; air alert issued, no airspace violations, Orlivka checkpoint damaged. https://t.co/rCcnwwBXoj — The Odessa Journal 🖋⚓ (@Odessa_Journal) November 22, 2025

RMO je potvrdilo da se "permanentno održava visok nivo budnosti i obezbeđuje strog nadzor nacionalnog vazdušnog, pomorskog i kopnenog prostora".

- U stalnom smo kontaktu sa našim saveznicima, razmenjujemo operativne informacije u realnom vremenu i odlučno delujemo kako bismo garantovali bezbednost Rumunije i istočnog krila NATO-a - navodi se u saopštenju.