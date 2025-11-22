"IZDAJA I KAPITULACIJA" Ključa bes u Kijevu zbog Trampovog plana: Ako prihvatimo, izbiće rat na ulicama!

UKRAJINA se suočava sa rastućim pritiskom iz Bele kuće da prihvati američki mirovni plan od 28 tačaka, dok mnogi u zemlji ovaj predlog vide kao „kapitulaciju“.

FOTO: Tanjug/AP

Aktivisti, poslanici, vojnici i veterani upozoravaju da bi plan mogao da ojača poziciju Rusije i dovede do još većeg sukoba – ne samo na liniji fronta, već i na ulicama Ukrajine, piše Kijev independent.

Prema rečima poslanika opozicione stranke „Evropska solidarnost“, Volodimira Arijeva, procureli dokument deluje kao „plan kapitulacije i izdaje“ i „uopšte ne odražava interese Ukrajine i Evropske unije“.

On upozorava da bi prihvatanje plana izazvalo unutrašnji sukob, jer bi deo društva odbio takav dogovor.

Vašington se priklonio Moskvi

Dok je američki predsednik Donald Tramp mesecima bez uspeha pokušavao da primora Rusiju na pregovore, najnovija verzija mirovnog predloga, navodno dogovorena između američkog posrednika Stiva Vitkofa i ruskog pregovarača Kirila Dmitrijeva, deluje kao signal da se Vašington priklonio Moskvi, dajući Kijevu tek nekoliko dana da prihvati nepovoljan predlog.

Plan ponovo naglašava dugogodišnje maksimalističke uslove Rusije. U obraćanju 21. novembra, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da zemlja uskoro može biti primorana na težak izbor – „ili gubitak dostojanstva, ili rizik gubitka glavnog saveznika“.

On je najavio pripremu alternativnih predloga zajedno sa SAD i evropskim partnerima.

Poslanica opozicione stranke „Golos“, Ina Sovsun, ističe da Zelenski ne može da prihvati predloženi plan.

- Cena održavanja dijaloga sa SAD ne može biti suverenitet Ukrajine, koji ovaj dokument potpuno podriva - izjavila je ona.

Korupcijski skandal i slabljenje fronta pojačavaju pritisak

Novi američki pritisak dolazi u trenutku kada je ukrajinska javnost uznemirena najvećim korupcijskim skandalom od početka Zelenskog mandata. Istovremeno, situacija na frontu se pogoršava, dok Rusija ponovo masovno gađa energetsku infrastrukturu pred zimu, dodatno pritiskajući stanovništvo.

- (Procureli plan) će samo dovesti do nastavka ruskog rata u roku od nekoliko godina. Rusija bi dobila pauzu za oporavak, a zatim bi nastavila sukob sa mnogo većim kapacitetima - upozorava Arijev. - Sve ovo deluje kao pokušaj Donalda Trampa da što pre okonča rat i obezbedi ulogu mirovnjaka.

Poslanik Andrij Osadčuk kaže da autori plana imaju „zamagljeno razumevanje prava, etike, morala i međunarodnih odnosa“.

Po njegovim rečima, ovakav predlog „nema nikakav potencijal da dobije podršku – ni Ukrajine, ni evropskih partnera“.

Jedan visoki evropski diplomata, koji želi da ostane anoniman, nazvao je plan „užasnim“ i „opasno bliskim ruskim maksimalističkim zahtevima“.

- Svi partneri, pa čak i neki u SAD, razumeju da ovo nije kraj rata, već pauza pre njegove sledeće faze - rekao je jedan ukrajinski diplomata.

"Trampov plan kao Minski sporazumi"

Dvadesetčetvorogodišnji veteran i aktivista Ljubomir Dmitrišin upoređuje situaciju sa Minskim sporazumima iz 2014. godine, koji su „zamrzli rat“, ali su „na kraju doveli do još veće katastrofe“.

Jedan od ruskih uslova je potpuno povlačenje Ukrajine iz Donjecke oblasti, koja je u ratu od 2014. godine. Zelenski je nedavno podsetio da Rusija nakon četiri godine punog rata kontroliše oko 67-69 posto regiona i da bi za njihovo potpuno zauzimanje trebalo još najmanje četiri godine.

- Čak i ako Trampov plan postane realnost, to neće biti ništa više od trulog mira - kaže Dmitrišin. - Borio sam se u Donjecku da ga ne bismo predali bez borbe.

„Amnestija“ i ograničenje vojske izazivaju bes

Predlogom je predviđeno smanjenje ukrajinske vojske na 600.000 pripadnika. Bivši komandant „Azov“ jedinice Bohdan Krotevič smatra da se ova mera može „jasno izjednačiti sa kapitulacijom“.

- Nikakva obećanja nas neće zaštititi od tuđe vojske – samo naša vojska to može - rekao je on. - Što smo snažniji, to je mirovna garancija efikasnija.

Dodatni bes izazvala je tačka o navodnoj „potpunoj amnestiji“. U prvim verzijama govorilo se o reviziji međunarodne pomoći Ukrajini, ali je formulacija navodno izmenjena u ponudu „potpune amnestije za sve učesnike rata“.

- Mogu da razumem zašto bi Rusi želeli ovu tačku, ali ne vidim nijedan razlog da je Ukrajina uklanja - rekla je Sovsun.

Olena Haluška, predsednica Međunarodnog centra za pobedu Ukrajine (ICUV), ističe da bi prihvatanje amnestije značilo „izdaju interesa Ukrajine“.

- Mira nema bez pravde. A pravda nije predmet trgovine - naglasila je ona.

Za oficira sa pozivnim imenom „Treći“, koji ratuje od 2014. godine, sve ovo menja malo toga.

- Da li plan postoji ili ne – mi nastavljamo da se borimo - poručio je on.