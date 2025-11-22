AMERIČKI GENERALI STIŽU U MOSKVU: Ovo će biti njihov zadatak
DELEGACIJA američkih generala mogla bi sledeće nedelje posetiti Moskvu kako bi sa ruskim predstavnicima razgovarala o planu Vašingtona za rešavanje ukrajinskog sukoba, objavio je danas Gardijan, pozivajući se na izvore.
- Prema američkim izvorima, grupa američkih generala će verovatno doleteti u Moskvu krajem sledeće nedelje kako bi razgovarala o 'mirovnom planu' sa Kremljom - navodi britanski list.
Sekretar vojske SAD Den Driskol je u četvrtak u Kijevu predstavio plan za rešavanje sukoba predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom.
Mirovni plan od 28 tačaka, kako prenose mediji, predviđa između ostalog da Ukrajina ustupi teritoriju, prepolovi svoju vojsku i da se nikada ne pridruži NATO-u.
