AMERIČKI GENERALI STIŽU U MOSKVU: Ovo će biti njihov zadatak

Новости онлине

22. 11. 2025. u 07:43

DELEGACIJA američkih generala mogla bi sledeće nedelje posetiti Moskvu kako bi sa ruskim predstavnicima razgovarala o planu Vašingtona za rešavanje ukrajinskog sukoba, objavio je danas Gardijan, pozivajući se na izvore.

Foto: Shutterstock

- Prema američkim izvorima, grupa američkih generala će verovatno doleteti u Moskvu krajem sledeće nedelje kako bi razgovarala o 'mirovnom planu' sa Kremljom - navodi britanski list.

Sekretar vojske SAD Den Driskol je u četvrtak u Kijevu predstavio plan za rešavanje sukoba predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom.

Mirovni plan od 28 tačaka, kako prenose mediji, predviđa između ostalog da Ukrajina ustupi teritoriju, prepolovi svoju vojsku i da se nikada ne pridruži NATO-u.

