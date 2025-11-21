POLJSKI POSLANIK: Manjak TNT ugrožava odbranu Evrope jer se koristi za napade na Gazu

EVROPA ne može da obezbedi dovoljno TNT-a za sopstvenu odbranu niti za potrebe Ukrajine, pre svega zato što jedini evropski monopolista u proizvodnji ovog eksploziva, poljska firma Nitro-Chem, veći deo svojih kapaciteta isporučuje SAD, koje ga potom koriste u naoružanju isporučenom Izraelu za operacije u Gazi, upozorio je danas poljski poslanik Macijej Konječnji iz levičarske stranke Razem.

Foto Tanjug/AP/Czarek Sokolowski

Konječnji tvrdi da Nitro-Chem, u vlasništvu Poljske grupe za naoružanje, ne može da podmiri rastuću potražnju delom i zbog niza ugovora o isporuci TNT-a SAD, gde se koristi za proizvodnju bombi koje stižu Izraelu, prenosi Gardijan.

Reč je, kako navodi, o municiji poput bombi MK-84 od 900 kilograma i penetrirajućih BLU-109 od oko 250 kilograma, za koje se Izrael optužuje da ih koristi u Gazi.

SAD trenutno nemaju domaću proizvodnju TNT-a, a ozbiljna nestašica dovela je do odluke američke vlade da odobri izgradnju fabrike u američkoj saveznoj državi Kentaki.

-Poljski TNT se gotovo u potpunosti izvozi, a bombe napravljene od njega padaju na glave civila u Gazi i Jemenu, rekao je Konječnji.

Prema njegovim rečima, zbog preusmeravanja proizvodnje, Poljska nema dovoljno sopstvenih zaliha.

Procenjuje se da bi postojeći TNT bio dovoljan za svega mesec dana borbenih dejstava u slučaju rata, a nema ga dovoljno ni za snabdevanje Ukrajine artiljerijskom municijom.

-Neophodno je razjasniti da li se Gaza stavlja ispred odbrane Evrope i da li SAD to zahtevaju od poljske Vlade, dodao je on

Fabrika Nitro-Hem (Nitro-Chem) proizvodi između 10.000 i 12.000 tona TNT-a godišnje, a oko polovine kapaciteta već je ugovoreno za isporuku SAD do najmanje 2029. godine.

Nije poznato koliki se deo izvoza koristi u Ukrajini, koliko u Gazi, a koliko ostaje američkoj vojsci.

U aprilu 2025. Nitro-Chem je potpisao novi ugovor vredan 310 miliona dolara sa kompanijom Paramount Enterprises Ltd, specijalizovanom za transport municije i eksploziva, o isporuci 18.000 tona TNT-a SAD između 2027. i 2029. godine.

Nevladine organizacije iz palestinskog konzorcijuma "People’s Embargo for Palestine" i partnerskih udruženja navele su u svom izveštaju da "bez TNT-a proizvedenog u Poljskoj ne bi bila moguća današnja razmera i intenzitet vazdušnih napada koji su usmrtili na desetine hiljada Palestinaca i razorili uslove života u Gazi".

NVO navode i da su SAD od oktobra 2023. do jula 2024. Izraelu isporučile najmanje 14.000 bombi MK-84 i 8.700 MK-82.

U maju 2024. tadašnji američki predsednik Džozef Bajden privremeno je obustavio isporuke većih bombi, ali je novu zabranu ukinuo sadašnji američki predsednik Donald Tramp odmah po stupanju na dužnost.

U saopštenju Nitro-Chem je naveo da "posluje u skladu sa svim važećim nacionalnim i međunarodnim zakonima i propisima relevantnim za namensku industriju" i da je pod stalnim nadzorom nadležnih državnih institucija.

(Tanjug)

