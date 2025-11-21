ERDOGAN U PANICI: Turska se suočava s katastrofom

TURSKI predsednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je juče da se njegova zemlja suočava sa katastrofom zbog pada stope nataliteta, javila je Anadolija.

Foto: Profimedia

Govoreći na Simpozijumu o porodici, kulturi i umetnosti u glavnom gradu Ankari, Erdogan je govorio o onome što je rekao da su rastući izazovi sa kojima se suočava institucija porodice.

- Preduzimamo neophodne mere protiv nametnutih pokušaja da se eliminišu rodne razlike i pokreti poput LGBT, ne dozvoljavajući ni najmanji ustupak i zanemarivanje - rekao je Erdogan.

"Niko ko mari za sudbinu zemlje ne može ostati ravnodušan"

Naglasio je da Turska štiti porodicu u vreme kada globalni kapitalizam otvara nove frontove, a kulturni imperijalizam i digitalno okruženje se intenziviraju širom sveta. Takođe je upozorio na demografsku krizu, rekavši da se Turska "trenutno suočava sa katastrofom".

Zvanični podaci pokazuju da je stopa fertiliteta u Turskoj pala sa 2,38 dece po ženi 2001. godine na 1,48 u 2025. godini, što je niža stopa nego u Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu ili Sjedinjenim Državama. Erdogan je naglasio da pad stope nataliteta zvoni "snažnim zvonima za uzbunu za budućnost Turske" i da "niko ko mari za sudbinu zemlje ne može ostati ravnodušan".

(Index xr)

BONUS VIDEO: