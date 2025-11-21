TRAMPOV PLAN SADRŽI DO SADA NEVIĐENO OBEĆANJE: "Velika pobeda za Zelenskog i dugoročnu bezbednost Ukrajine"

MIROVNI plan predsednika SAD-a Donalda Trampa za Ukrajinu sadrži model bezbednosnih garancija nalik članu 5 NATO-a, što bi obavezalo SAD i evropske saveznike da napad na Ukrajinu tretiraju kao napad na celu „transatlantsku zajednicu“, prema nacrtu koji je objavio Axios.

Foto: Profimedia

Ključna garancija i uslovi

Trampov plan traži teške ustupke od Ukrajine, ali sadrži i do sada neviđeno obećanje.

Glavni cilj predsednika Volodimira Zelenskog u mirovnim razgovorima je dobijanje snažne bezbednosne garancije SAD i Evrope, a ovo je prvi put da je Tramp spreman da je zvanično ponudi.

Plan od 28 tačaka koji je američki državni sekretar armije Den Driskol predstavio Zelenskom u četvrtak, a koji je takođe dobio Axios, jednostavno kaže da „Ukrajina će dobiti pouzdane bezbednosne garancije“.

Pored toga, SAD su Ukrajincima predstavile i još jedan nacrt sporazuma.

Detalji dokumenta

U nacrtu stoji da će svaki budući „značajan, namerni i trajni oružani napad“ Rusije na Ukrajinu „biti smatran napadom koji ugrožava mir i bezbednost transatlantske zajednice“, i da će SAD i saveznici reagovati, uključujući i vojnom silom.

Dokument sadrži linije za potpise Ukrajine, SAD, EU, NATO-a i Rusije. Visoki zvaničnik Bele kuće rekao je da je Rusija upoznata sa nacrtom, ali nije izvesno da li će potpis predsednika Vladimira Putina biti neophodan.

Bezbednosna garancija bi važila 10 godina, a mogla bi biti produžena uz obostranu saglasnost.

Visoki zvaničnik Bele kuće i još jedan izvor sa direktnim uvidom potvrdili su autentičnost dokumenta.

Zvaničnik je dodao da će o predlogu morati da se razgovara sa evropskim partnerima i da bi se on još mogao izmeniti. Pojedine detalje otkrio je i Wall Street Journal.

Taj zvaničnik je rekao da administracija predsednika Trampa vidi predloženu garanciju kao „veliku pobedu“ za Zelenskog i za dugoročnu bezbednost Ukrajine.

Unutrašnje tenzije i vojni uslovi

Tačka spora: Zelenski sada ima predlog koji bi od njega zahtevao da ustupi još više teritorija nego što Rusija trenutno kontroliše i da Rusiji bude omogućeno vraćanje u međunarodnu zajednicu - uz ukidanje sankcija i amnestiju za ratne zločine.

Ali istovremeno bi dobio jaču garanciju zaštite od buduće ruske agresije nego što se očekivalo dok je Tramp u Beloj kući.

Trampov izaslanik Stiv Vitkof, koji predvodi izradu plana od 28 tačaka, razgovarao je o predloženoj garanciji sa Zelenskovim savetnikom za nacionalnu bezbednost Rustemom Umerovim tokom vikenda, a dokument je Zelenskom predat u pisanoj formi u četvrtak, naveo je američki zvaničnik.

Plan bi mogao da izazove otpor među pristalicama „Amerika na prvom mestu“, jer bi on praktično obavezao američku vojsku da brani Ukrajinu u slučaju novog rata.

Nacrt teksta

Ovaj okvir postavlja uslove za primirje između Ukrajine i Ruske Federacije i obezbeđuje garanciju bezbednosti modeliranu po principima člana 5 Severnoatlantskog ugovora, prilagođenu okolnostima ovog konflikta i interesima Sjedinjenih Država i njenih evropskih partnera.

Sjedinjene Države potvrđuju da će značajan, namerni i trajni oružani napad Ruske Federacije preko dogovorene linije primirja na ukrajinsku teritoriju biti smatran napadom koji ugrožava mir i bezbednost transatlantske zajednice. U takvom slučaju, predsednik SAD će, u skladu sa ustavnim ovlašćenjima i nakon hitnih konsultacija sa Ukrajinom, NATO-om i evropskim partnerima, odrediti mere neophodne za obnovu bezbednosti. Te mere mogu uključiti upotrebu oružane sile, obaveštajnu i logističku pomoć, ekonomske i diplomatske akcije i druge korake koji se smatraju odgovarajućim. Zajednički mehanizam procene sa NATO-om i Ukrajinom utvrdiće da li je došlo do kršenja.

Države članice NATO-a, uključujući Francusku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nemačku, Poljsku i Finsku, potvrđuju da je bezbednost Ukrajine od suštinskog značaja za stabilnost Evrope i obavezuju se da deluju zajedno sa Sjedinjenim Državama u reagovanju na svako kršenje, obezbeđujući jedinstven i kredibilan odbrambeni stav.

Ovaj okvir stupa na snagu potpisivanjem i ostaje važeći deset godina, sa mogućnošću produžetka uz obostranu saglasnost. Zajednička komisija za nadzor, koju predvode evropski partneri uz učešće SAD, pratiće sprovođenje.“

Sporazum bi trebalo da potpišu Ukrajina, Ruska Federacija, Sjedinjene Američke Države, Evropska unija, NATO

Pored garancije bezbednosti, plan od 28 tačaka poziva na demilitarizovanu zonu između ukrajinskih i ruskih pozicija na istoku.

Rusija bi preuzela kontrolu nad celim regionom Donbasa, dok bi linije kontrole u Hersonu i Zaporožju uglavnom ostale zamrznute.

Na ukrajinskoj teritoriji ne bi bilo NATO vojnika, a ukrajinska vojska bila bi ograničena na 600.000 ljudi - manje nego danas (oko 800.000– 850.000), ali više nego u miru (oko 250.000).