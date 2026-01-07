Svet

PROCURIO TRAMPOV PLAN ZA GRENLAND: Ovako planira da ga preuzme - detalje objavio Volstrit žurnal

В.Н.

07. 01. 2026. u 10:58

DRŽAVNI sekretar Marko Rubio rekao je američkim zakonodavcima da predsednik Donald Tramp želi da kupi Grenland od Danske, umesto da vojnim putem osvoji arktičko ostrvo, objavio je u utorak Volstrit žurnal, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.

Foto: ifeelstock / Alamy / Profimedia

Rubio je navodno dao ove izjave tokom brifinga nakon što je vodeći demokrata u Senatu Čak Šumer pitao da li Tramp planira da upotrebi vojsku na mestima poput Grenlanda i Meksika.

Tramp, koji je prvobitno izrazio nameru da stekne Grenland tokom svog prvog mandata, povezao je vlasništvo nad strateški lociranim ostrvom sa nacionalnom bezbednošću i konkurencijom sa ruskom i kineskom mornaricom.

- Predsednik Tramp je dobro stavio do znanja da je sticanje Grenlanda prioritet nacionalne bezbednosti Sjedinjenih Država i da je od vitalnog značaja za odvraćanje naših protivnika u arktičkom regionu -  rekla je portparolka Bele kuće Karolina Livit. Dodala je da je upotreba vojske „uvek opcija koja je na raspolaganju vrhovnom komandantu“.

Evropske članice NATO-a objavile su u utorak saopštenje u kojem podržavaju Dansku i potvrđuju Grenland kao njenu samoupravnu teritoriju. Poljski premijer Donald Tusk naglasio je da nijedna članica NATO-a „ne bi trebalo da napada ili preti“ drugoj članici i da bi oružani sukob između SAD i Danske učinio savez besmislenim.

Danska premijerka Mete Frederiksen takođe je tvrdila da bi američka invazija bila kraj NATO-a. „Ako Sjedinjene Države napadnu drugu zemlju NATO-a, sve prestaje“, rekla je.

Vodeće političke stranke Grenlanda dugo su se zalagale za sticanje nezavisnosti ili veće autonomije od Kopenhagena. Islandska pevačica Bjork objavila je u ponedeljak poruku svojim dva miliona pratilaca na Instagramu u kojoj je navela da podržava borbu ostrva za nezavisnost, izražavajući nadu da bi Grenland mogao da sledi primer Islanda, koji se otcepio od danske vlasti 1944. godine.

