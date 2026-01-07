PROCURIO TRAMPOV PLAN ZA GRENLAND: Ovako planira da ga preuzme - detalje objavio Volstrit žurnal

DRŽAVNI sekretar Marko Rubio rekao je američkim zakonodavcima da predsednik Donald Tramp želi da kupi Grenland od Danske, umesto da vojnim putem osvoji arktičko ostrvo, objavio je u utorak Volstrit žurnal, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.

Foto: ifeelstock / Alamy / Profimedia

Rubio je navodno dao ove izjave tokom brifinga nakon što je vodeći demokrata u Senatu Čak Šumer pitao da li Tramp planira da upotrebi vojsku na mestima poput Grenlanda i Meksika.

Tramp, koji je prvobitno izrazio nameru da stekne Grenland tokom svog prvog mandata, povezao je vlasništvo nad strateški lociranim ostrvom sa nacionalnom bezbednošću i konkurencijom sa ruskom i kineskom mornaricom.

- Predsednik Tramp je dobro stavio do znanja da je sticanje Grenlanda prioritet nacionalne bezbednosti Sjedinjenih Država i da je od vitalnog značaja za odvraćanje naših protivnika u arktičkom regionu - rekla je portparolka Bele kuće Karolina Livit. Dodala je da je upotreba vojske „uvek opcija koja je na raspolaganju vrhovnom komandantu“.

Evropske članice NATO-a objavile su u utorak saopštenje u kojem podržavaju Dansku i potvrđuju Grenland kao njenu samoupravnu teritoriju. Poljski premijer Donald Tusk naglasio je da nijedna članica NATO-a „ne bi trebalo da napada ili preti“ drugoj članici i da bi oružani sukob između SAD i Danske učinio savez besmislenim.

Danska premijerka Mete Frederiksen takođe je tvrdila da bi američka invazija bila kraj NATO-a. „Ako Sjedinjene Države napadnu drugu zemlju NATO-a, sve prestaje“, rekla je.

Vodeće političke stranke Grenlanda dugo su se zalagale za sticanje nezavisnosti ili veće autonomije od Kopenhagena. Islandska pevačica Bjork objavila je u ponedeljak poruku svojim dva miliona pratilaca na Instagramu u kojoj je navela da podržava borbu ostrva za nezavisnost, izražavajući nadu da bi Grenland mogao da sledi primer Islanda, koji se otcepio od danske vlasti 1944. godine.

