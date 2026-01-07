Društvo

DRAMA U KRAGUJEVCU NA BOŽIĆ: Beba ostala zaključana u autu

В. Н.

07. 01. 2026. u 11:37

PRAVA drama odigrala se u jednoj kragujevačkoj ulici, kada je dete staro godinu ipo dana, ostalo zaključano u automobilu ispred porodične kuće.

ДРАМА У КРАГУЈЕВЦУ НА БОЖИЋ: Беба остала закључана у ауту

Foto: Novosti

Odmah po pozivu, na teren je upućena vatrogasno-spasilačka četa.

- Brzom i profesionalnom intervencijom, bezbedno je izvučeno dete staro 18 meseci, otvaranjem petih vrata na vozilu. Akcija je okončana uspešno i bez povreda - kazao je načelnik Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu Zoran Kočović.

On je pohvalio pripadnike Vatrogasno-spasilačke čete, ističući da njihova posvećenost i profesionalizam u službi bezbednosti građana, ne poznaje radno vreme ni praznike.

- I na dan kada većina građana praznuje i provodi vreme sa porodicom, naši vatrogasci-spasioci su bili na zadatku i još jednom pokazali da su uvek spremni da zaštite živote, posebno kada su u pitanju deca. Sistem zaštite i spasavanja funkcioniše neprekidno, 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Vatrogasci-spasioci su još jednom je pokazali da su pouzdan oslonac građanima, a njihova brzina, stručnost i požrtvovanost simbol poverenja i najvišeg poštovanja - istakao je Kočović.

(Informer)

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NA BOŽIĆ SE OSEĆA TRIJUMF CARSTVA NEBESKOG Vladika Ilarion: Crkva Hristova najlepše sija u trenucima muke i stradanja
Društvo

0 0

NA BOŽIĆ SE OSEĆA TRIJUMF CARSTVA NEBESKOG Vladika Ilarion: Crkva Hristova najlepše sija u trenucima muke i stradanja

VLADIKA Ilarion, episkop novobrdski i vikar patrijarha, koji je sa vernicima u AP Kosova i Metohija dočekao Božić, poručio je danas da crkva Hristova najlepše sija u trenucima muke i stradanja i istakao da se na Božić svuda, a posebno u AP KiM, oseća trijumf carstva nebeskog. Episkop novobrdski i vikar patrijarha sinoć je služio božićnu liturgiju u manastiru Draganac u AP Kosovo i Metohija a, kako je rekao za RTS, liturgiji nisu prisustvovali samo Srbi.

07. 01. 2026. u 12:00

Politika
Tenis
Fudbal
NISAM SE ČULA S BRENOM Suzana Jovanović o odnosu sa kumom

"NISAM SE ČULA S BRENOM" Suzana Jovanović o odnosu sa kumom