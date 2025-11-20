SRUŠIO SE AVION U IRSKOJ: Istražitelji na licu mesta (FOTO)

"LAKI avion" srušio se u Irskoj, a na lice mesta izašlo je više ekipa hitnih službi.

Foto: pixabay

Nesreća se dogodila oko 12,50 časova po lokalnom vremenu. Lokalne vlasti su navele da je u udesu učestvovao "laki avion", dok su istražitelji avionskih nesreća saopštili da je reč o "dvomotornom avionu opšte avijacije".

- Pošto je ovo aktivna i tekuća operacija, trenutno nije dostupno više informacija - rekao je portparol.

Jedinica za istragu avionskih nesreća (AAIU) pri Ministarstvu saobraćaja istražuje incident zajedno sa hitnim službama i Irskom vazduhoplovnom upravom.

BREAKING: Plane smashes into ground 'with four onboard' after mid-air emergencyhttps://t.co/AEhVatAZgT pic.twitter.com/zWUtn3Ar5Z — The Mirror (@DailyMirror) November 20, 2025

AAIU je saopštio da upućuje četiri istražitelja avionskih nesreća na mesto događaja u blizini Liselana. Poslanik Šin Fejna za Voterford, Dejvid Kalinan, rekao je da je spasilački helikopter među hitnim službama koje reaguju na pad aviona.

On je rekao da je ovo "šok" za lokalno područje, dodajući da su misli zajednice uz one koji su bili u avionu.