LUKAŠENKO UPOZORIO ZELENSKOG: Tutori sa Zapada skloniće te sa vlasti
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko upozorio je Vladimira Zelenskog da će ga tutori sa Zapada skloniti s vlasti.
U slučaju korupcijskog skandala u Ukrajini nije najvažnije to ko je ukrao 100 miliona dolara već što će sa Zapada početi da povlače ukrajinske zvaničnike za uzice na kojima ih drže, rekao je on a prenosi Belta.
- Zelenskim su manipulisali, a sad još i više: ‘Skloni ovog’, ‘Skloni ovog, onog….’ On sklanja. Ali, skloniće i tebe - rekao je beloruski predsednik.
Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) i Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo (SAP) objavili su 10. novembra o velikoj operaciji pod nazivom „Midas“ za otkrivanje velike korupcijske šeme u energetskom sektoru.
Pretresi su izvršeni u kućama biznismena Mindiča, poznatog kao „novčanik“ Zelenskog, bivšeg ministra energetike i sadašnjeg ministra pravde Germana Galuščenka, kao i u kompaniji „Energoatom“. Kasnije su objavljeni snimci razgovora vezanih za slučaj, ali imena umešanih nisu objavljena. U tom kontekstu, poslanici Vrhovne rade pozvali su Jermaka, šefa ukrajinskog predsedničkog kabineta, da podnese ostavku.
Ključne ličnosti u korupcijskom skandalu optužene su za pranje novca, a u optužnici se pominje i Zelenski. Prema preliminarnim procenama, preko ove šeme oprano je oko 100 miliona dolara.
Vrhovna rada Ukrajine je sa ogromnom većinom prihvatila ostavku ministra pravde Germana Galuščenka, koji je umešan u korupcijski skandal. Vrhovna rada takođe je razrešila dužnosti ministarku energetike Svetlanu Grinčuk.
(Sputnjik)
