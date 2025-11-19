TRAMPOV "SPECIJALAC" OTKAZAO SASTANAK SA ZELENSKIM: "Nije hteo da razgovara o američkom mirovnom planu"
SPECIJALNI izaslanik Donalda Trampa, Stiv Vitkof, otkazao je sastanak sa Zelenskim u Turskoj nakon što je shvatio da ukrajinski predsednik ne želi da razgovara o američkom mirovnom planu, piše „Axios“.
Izvori navode da je Zelenski došao sa sopstvenim predlogom, usklađenim sa Evropom, i insistirao na razgovorima u širem formatu.
Tramp je podržao Vitkofovu odluku da otkaže sastanak jer nije video nikakav prostor za napredak.
- Sada ćemo čekati. Lopta je na Zelenskovom terenu - rekao je neimenovani američki zvaničnik.
On je dodao da Zelenski može da dođe u Vašington da razgovara o novom američkom planu, ukoliko to želi.
Novinar Kristofer Miler potvrdio je da je dokument predat Kijevu preko Vitkofa i šefa Ruskog fonda za direktna ulaganja Kirila Dmitrijeva.
Prema njegovim rečima, Zelenski je bio nezadovoljan predlogom.
