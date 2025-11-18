RUSIJA je danas objavila zauzimanje Nečajevke u Dnjepropetrovskoj oblasti. Ovo selo je južno od Danilovke, koju su nedavno zauzele ruske snage, i nalazi se na autoputu između Pokrovskog i Guljajpola.

Nečajevka se nalazi na granici Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti. Ukrajina nije potvrdila gubitak sela. Ruske javne grupe pišu da je ključni cilj ove ofanzive zauzimanje utvrđenog područja ukrajinskih oružanih snaga u Ternovatu.

Žestoke borbe su u toku za Mirnograd. Ruske javne grupe su pokazale snimak bacanja FAB-a na jednu od gradskih visokih zgrada — glavne borbe se trenutno odvijaju za ovu visoku oblast.

-Grad je trenutno pod stalnim pritiskom. Neprijatelj ne štedi svoje teške FAB bombe, udarajući njima po naseljima, krčeći koridore kroz stambene zone. Zgrade su već zauzete na periferiji, a odatle pokušavaju da napreduju dalje, ka naseljima Molodežnoje i Vostočnoje – žele da preseku grad i prodru dublje, poput betonskog lavirinta. Najvrelija tačka trenutno je južni bok. Tamo postoji siva zona koja je skoro progutala celo naselje: neprijatelj se stalno kreće, napreduje u malim grupama, menja rute kako bi usporio našu odbranu, opisuje rusku taktiku ukrajinski vojnik sa pozivnim znakom „Mučnoj“.

Ruske javne grupe izveštavaju da ukrajinske oružane snage pokušavaju da iskrče koridor do Mirnograda preko Rodinskog. Ranije su ukrajinski vojnici i posmatrači pozvali komandu da povuče trupe iz grada.

Duboka država (DeepState) medij povezan sa GUR, izveštava da su Rusi napredovali istočno od Mirnograda.

Ruske trupe su takođe napredovale istočno od Dobropiljskog izboja, blizu Vladimirovke i prema Sofijivki.

Dalje na severu, Duboka država piše o pretnji ruske infiltracije u Liman, s obzirom na „konstantni pritisak i brojčanu nadmoć“ Rusa u ovoj oblasti.

Bilo je i pokušaja proboja do puta Liman-Seversk, koji su odbijeni, prema Telegram kanalu. Podsećanja radi, rusko Ministarstvo odbrane je objavilo zauzimanje sela Platonovka na ovom autoputu. Istovremeno, sudeći po mapi DS, linija fronta se približila Platonovki. Foto printskrin DeepState



Situacija ostaje najozbiljnija istočno od Jampolja, gde ruske snage prodiru u šumovita područja, uspostavljaju tamo položaje i stalno pokušavaju da uđu u Jampolj, koristeći pogoršanje vremenskih uslova. Javna stranica predviđa da će se ruske zastave uskoro pojaviti u Jampolju, što ukazuje da će ruske trupe ući u grad.

Ažurirana mapa Duboke države prikazuje veliko rusko napredovanje u blizini Limana.

U vezi sa granatiranjem. Generalštab ukrajinskih oružanih snaga danas je saopštio da su američke ATACMS rakete pogodile rusku teritoriju. Tačna lokacija udara nije otkrivena. Međutim, danas su se pojavile informacije o udaru na Voronjež.

Rusi su sinoć pokrenuli još jedan napad na ukrajinske železnice. Napadi velikih razmera pogođeni su na stanice i depoe u Dnjepru i Berestinu u Harkovskoj oblasti.

U Dnjepru su pogođeni i infrastrukturni objekti, kancelarije Suspilne i Ukrajinskog radija.

Većina ukrajinskih vojnika trenutno gine tokom rotacije zbog velikog broja dronova, rekao je za Politiko Vladislav Vološin, portparol Južne komande ukrajinskih oružanih snaga. Foto: Printskrin

Dronovi pretvaraju evakuaciju, rotaciju i logistiku u smrtonosne zadatke. Mnogi ranjeni vojnici su ostavljeni da umru jer se do njih ne može doći.

Ruska vojska se suočava sa istim problemom.

-Trenutno većina vojnika gine tokom rotacije. Svaka isporuka je povezana sa ozbiljnim rizicima. Zato češće koristimo dronove, kaže Vološin.

Kao rezultat toga, komandanti primoravaju vojnike da nedeljama ostanu na nuli bez rotacije, što snižava moral.

-Pešadinac koji je jednom sedeo u rovu 60 do 165 dana, nikada se neće vratiti, kaže Nikolaj Beleskov, analitičar u Ukrajinskom nacionalnom institutu za strateške studije.



Držanje položaja je takođe postalo teže: „Ako vas otkriju, svo oružje u tom području će odmah požuriti da vas uništi“, kaže zamenik načelnika operativne stanice Palisa.

Trenutno se čini da nema brzog rešenja za „zonu ubijanja“ koju su stvorili dronovi.

-Trenutno ne postoji doktrina o tome kako izgraditi dubinsku odbranu kada je vrlo malo pešadinaca na frontu i neprijatelj se infiltrira, dok istovremeno neprijatelj ometa vašu komunikaciju između fronta i pozadine i aktivno onesposobljava vaše operatere dronova na frontu, izjavio je Beleskov.

-Ovo je recept za sporo rusko napredovanje – efekat davljenja, piše Politiko.

